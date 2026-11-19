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Miralem Pjanic tranquiliza a la Juventus ante los rumores sobre un nuevo interés del Chelsea por Kerim Alajbegovic.

El excentrocampista bosnio, que representa al joven talento de la Juventus junto con su padre Semin, declaró a Il Corriere dello Sport: «Alajbegovic está muy contento de estar en la Juventus».

«Ahora mismo está muy contento con cómo va esta primera parte de la temporada. Quiere ayudar al club a mejorar su posición en la clasificación, está muy concentrado y también atraviesa un gran momento con la selección; basta ver los últimos partidos contra Suecia y Rumanía (dio 2 asistencias, nota de la redacción). El chico está bien, su objetivo es seguir creciendo y tener más minutos en el equipo. Quiere seguir el camino previsto».

«En el futuro aspira a convertirse en un jugador muy importante para la Juventus, pero ya está haciendo grandes cosas y debe aprovechar este momento».

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«En mi opinión, no hay rivalidad con Kenan Yildiz. Son jugadores de calidad que quieren y pueden jugar juntos. Habrá sitio para ambos, obviamente si el técnico lo considera oportuno, pero siempre es mejor tener futbolistas de calidad en un equipo porque pueden marcar la diferencia. No veo ningún problema de que sus posiciones se solapen. De hecho, se entienden muy bien».

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Nacido en 2007, Kerim Alajbegovic llegó a la Juventus procedente del Bayer Leverkusen por 32 millones de euros más otros 5 millones en posibles variables, con un contrato para las próximas 5 temporadas, hasta junio de 2031, de 3 millones de euros netos al año.

La Juventus se adelantó a varios clubes, entre ellos el Atalanta del exintegrante de la Juventus Cristiano Giuntoli y el propio Chelsea, gracias a la intervención decisiva del directivo de la Juventus Frederic Massara, que anteriormente ya había negociado por él para la Roma.

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Hasta ahora, a las órdenes de Luciano Spalletti, suma 14 partidos con la Juventus, 2 goles (primero ante el NEC Nijmegen en la Europa League y después ante el Napoli en la Serie A, ambos en el Stadium de Turín), 1 asistencia y 1 tarjeta amarilla.

Con la selección de Bosnia y Herzegovina, Alajbegovic ha marcado 3 goles en 19 partidos. Entre ellos, el que anotó en la repesca ganada en la tanda de penaltis contra la Italia de Gattuso el pasado 31 de marzo, decisiva para la clasificación a la fase final del Mundial 2026, donde después marcó un gol en la victoria por 3-1 contra Qatar.

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Mientras tanto, el mediapunta turco Kenan Yildiz ha vuelto a entrenarse con balón mientras avanza en la recuperación de su lesión, prevista dentro de un mes.