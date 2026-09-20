Rumor de la comida: el director de la selección de Arabia Saudí aclara el motivo de la expulsión de Al-Juwayr antes de la Copa del Golfo 27

Fahad Al Mufarrij, director de la selección de Arabia Saudí, zanjó la polémica surgida en torno a los motivos de la exclusión de Musaab Al Juwayr de la concentración de la selección de cara a la participación en la "Copa del Golfo 27", revelando que la decisión no se debió a un incidente relacionado con una comida, como se rumoreó durante las últimas horas, sino que fue el resultado de una falta disciplinaria que el jugador repitió pese a haber sido advertido en la primera ocasión.

La exclusión de Al Juwayr había generado un amplio estado de controversia, especialmente porque la dirección de la selección anunció que la decisión respondía a razones disciplinarias sin revelar la naturaleza de la falta, lo que abrió la puerta a numerosas versiones y especulaciones en las redes sociales, entre ellas la de un desacuerdo por una comida.

Al Mufarrij aclaró en declaraciones a los medios de comunicación que los cuerpos técnico y administrativo no tomaron la decisión de excluir a Al Juwayr por una falta pasajera, subrayando que el jugador incumplió el reglamento interno de la concentración y fue advertido tras el primer incidente, antes de que la falta se repitiera de nuevo, por lo que se aplicó la sanción conforme a las normas vigentes.

Al Mufarrij desmiente el rumor de la comida

Al Mufarrij dijo: "Musaab Al Juwayr es uno de los talentos prometedores, pero tenemos un reglamento y unas normas, y el jugador cometió una falta y fue sancionado", indicando que los detalles de la falta forman parte de los asuntos internos de la selección y no pueden revelarse por completo con el fin de preservar la privacidad del trabajo dentro de la concentración.

En cuanto a la versión que se difundió sobre la exclusión de Al Juwayr por pedir o introducir una comida, Al Mufarrij insistió en que esa historia no es cierta, afirmando que el asunto es mayor que una simple comida, y que un incidente de ese tipo no puede ser un motivo único para excluir a un jugador de la selección.

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El director ejecutivo de la selección de Arabia Saudí añadió: "No es razonable excluir a un jugador por una comida, eso no es cierto", en respuesta directa al rumor que se difundió tras el anuncio de la exclusión del jugador del Al Qadisiya de la concentración de la selección.

Al Mufarrij afirmó que la falta que cometió Al Juwayr se repitió pese a la advertencia que recibió de los cuerpos técnico y administrativo, lo que hizo inaceptable que la situación continuara, especialmente después de que el reglamento y las normas se explicaran a todos los jugadores desde el inicio de la concentración.

Al Juwayr es importante, pero la norma está por encima de todos

Al Mufarrij subrayó que el valor futbolístico de Al Juwayr no estaba en discusión, y que el jugador es uno de los elementos importantes para la selección, pero eso no significa que obtenga una excepción a las reglas que se aplican a todos los integrantes de la concentración sin distinción.

Dijo: "Musaab es importante, pero tenemos una norma, y en cuanto haga la vista gorda con ella, la concentración será un caos", explicando que los cuerpos técnico y administrativo se vieron ante la necesidad de aplicar el reglamento después de que la falta se repitiera pese al aviso previo.

Al Mufarrij reveló que la dirección de la selección presentó el reglamento y las normas disciplinarias a todos los jugadores desde el primer día de la concentración, con una explicación de las reglas que incluyen, por lo que cada jugador conocía lo que se le exigía durante su estancia con la selección.

Aclaró: "Presentamos el reglamento y las normas a los jugadores, la falta de Al Juwayr se repitió, y lo apartamos para preservar la norma", afirmando que el objetivo de la decisión no era señalar al jugador, sino mantener la disciplina dentro de la concentración antes de disputar las competiciones del torneo del Golfo.

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