Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern de Múnich, subrayó el deseo de su club de que continúe el delantero inglés Harry Kane, señalando que el hermano y el padre del jugador negocian actualmente con Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club bávaro, sobre su futuro.

Rummenigge dijo este viernes, en declaraciones al diario alemán "Abendzeitung": "El hermano de Harry y su padre están negociando actualmente con Jan-Christian Dreesen. Soy optimista en que llegarán a una buena solución".

Y continuó: "En el pasado, habría dicho que los jugadores mayores de 30 años, por lo general, deberían recibir contratos de un solo año. Pero hay excepciones cuando estás convencido de un jugador. Y estamos convencidos de Harry. No debemos olvidar que solo ha sufrido una lesión en 3 años".

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Rummenigge elogió la temporada realizada por Kane, considerando que merece ganar el Balón de Oro este año: "Harry marcó en total 73 goles con el Bayern e Inglaterra la temporada pasada, y solo Lionel Messi ha logrado un mejor número en un solo año durante este siglo".

Y añadió: "Ese es el criterio. Y a menudo son los delanteros quienes ganan este premio. También le pregunté a la inteligencia artificial sobre el asunto, y la respuesta fue que Harry tiene un 68% de posibilidades de ganar. Esperemos que las cosas salgan así".

La antigua estrella de Alemania agregó: "Ha pasado mucho tiempo desde que un jugador del Bayern de Múnich ganó el Balón de Oro. Han pasado más de 4 décadas desde que gané el premio en 1980 y 1981. Por eso lograr esta hazaña tendría una importancia especial hoy, no solo para el jugador, sino para todo el Bayern de Múnich".

"Mbappé y Yamal"

Rummenigge prosiguió: "Harry representa un gran ejemplo para el equipo, y especialmente para los jugadores más jóvenes. Tiene ese impresionante registro goleador, que es algo excepcional. Además, pasa el balón a la derecha y a la izquierda como si estuviera trazado con regla, con una precisión extrema. Se ha desarrollado más como futbolista, y Harry también es una persona especial. La afición tiene un sentido fino hacia las personas, y no es casualidad que quieran a Harry".

Y sobre la competencia entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal por el Balón de Oro, cuya entrega está prevista para el próximo 26 de octubre, dijo: "Son, por supuesto, dos jugadores maravillosos. Pero creo con seguridad que la personalidad más reservada de Harry es más atractiva. Y eso refleja también su carácter, porque Harry deja que sus goles, su rendimiento y sus títulos hablen por él, algo que afortunadamente hace desde hace dos años".

Y completó: "El criterio más importante para ganar el Balón de Oro es el rendimiento individual, y en este aspecto Harry destaca".



