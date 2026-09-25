¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Rummenigge sobre Mbappé y Yamal: Kane habla con sus goles y la inteligencia artificial lo propone para el Balón de Oro

Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich
Eintracht Frankfurt
Bayern Múnich
Bundesliga
Viking vs Bayern Múnich
Viking
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Turquía vs Francia
Turquía
Francia
Inglaterra
Francia
España
Alemania
Noruega
Turquía

Rummenigge considera que Kane es superior en el plano individual

Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern de Múnich, subrayó el deseo de su club de que continúe el delantero inglés Harry Kane, señalando que el hermano y el padre del jugador negocian actualmente con Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club bávaro, sobre su futuro.

Rummenigge dijo este viernes, en declaraciones al diario alemán "Abendzeitung": "El hermano de Harry y su padre están negociando actualmente con Jan-Christian Dreesen. Soy optimista en que llegarán a una buena solución".

Y continuó: "En el pasado, habría dicho que los jugadores mayores de 30 años, por lo general, deberían recibir contratos de un solo año. Pero hay excepciones cuando estás convencido de un jugador. Y estamos convencidos de Harry. No debemos olvidar que solo ha sufrido una lesión en 3 años".

Lee también

Huijsen sobre el derbi: si los errores hubieran sido a favor del Real Madrid, se habría armado un enorme revuelo

Por su novia: ¡Icardi recibe una sanción hasta el año 2099!

Rummenigge elogió la temporada realizada por Kane, considerando que merece ganar el Balón de Oro este año: "Harry marcó en total 73 goles con el Bayern e Inglaterra la temporada pasada, y solo Lionel Messi ha logrado un mejor número en un solo año durante este siglo".

Y añadió: "Ese es el criterio. Y a menudo son los delanteros quienes ganan este premio. También le pregunté a la inteligencia artificial sobre el asunto, y la respuesta fue que Harry tiene un 68% de posibilidades de ganar. Esperemos que las cosas salgan así".

La antigua estrella de Alemania agregó: "Ha pasado mucho tiempo desde que un jugador del Bayern de Múnich ganó el Balón de Oro. Han pasado más de 4 décadas desde que gané el premio en 1980 y 1981. Por eso lograr esta hazaña tendría una importancia especial hoy, no solo para el jugador, sino para todo el Bayern de Múnich".

"Mbappé y Yamal"

Rummenigge prosiguió: "Harry representa un gran ejemplo para el equipo, y especialmente para los jugadores más jóvenes. Tiene ese impresionante registro goleador, que es algo excepcional. Además, pasa el balón a la derecha y a la izquierda como si estuviera trazado con regla, con una precisión extrema. Se ha desarrollado más como futbolista, y Harry también es una persona especial. La afición tiene un sentido fino hacia las personas, y no es casualidad que quieran a Harry".

Y sobre la competencia entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal por el Balón de Oro, cuya entrega está prevista para el próximo 26 de octubre, dijo: "Son, por supuesto, dos jugadores maravillosos. Pero creo con seguridad que la personalidad más reservada de Harry es más atractiva. Y eso refleja también su carácter, porque Harry deja que sus goles, su rendimiento y sus títulos hablen por él, algo que afortunadamente hace desde hace dos años".

Y completó: "El criterio más importante para ganar el Balón de Oro es el rendimiento individual, y en este aspecto Harry destaca".


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google