Rummenigge: Olise es superior a Yamal y no está obligado a conceder entrevistas

Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern Múnich, aseguró este viernes que el club tendrá que actuar en el futuro para conservar los servicios de su estrella francesa, Michael Olise, señalando que el contrato del jugador se extiende hasta el año 2029.

Rummenigge dijo, en declaraciones al diario alemán "Abendzeitung": "Su contrato sigue vigente hasta 2029. En algún momento, el club tendrá que sentarse con él y presentarle una oferta adecuada".

Y continuó: "Es un jugador excepcional en su posición. Hay dos jugadores muy destacados en ese rol, Olise y Lamine Yamal (jugador del Barcelona). En este momento, diría incluso que el rendimiento de Olise es más maduro. Y por cierto, Olise y Harry son los favoritos absolutos en mi familia, porque todos mis nietos llevan las camisetas de Olise o de Kane".

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Sobre la polémica surgida en torno a la personalidad de Olise y su alejamiento de las entrevistas con los medios, la leyenda del Bayern Múnich dijo: "Prefiero que el jugador dé lo mejor de sí en su trabajo real, dentro del campo, antes que aparecer en entrevistas".

Y añadió: "Desde mi punto de vista, algunos medios de comunicación han convertido esto en una campaña. Y por lo que sé, no existe ninguna obligación contractual que lo obligue a conceder entrevistas extensas".

El jugador francés había recibido algunas críticas recientemente, por lo que parecía ser una reticencia suya a hablar con los medios de comunicación.







