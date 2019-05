Rummenigge y la posibilidad de vender a James: "El Bayern nunca trafica con seres humanos"

El directivo del cuadro bávaro habló del futuro del crack colombiano y la posibilidad de fichar a Leroy Sané.

La era de James Rodríguez en el Bayern Munich, equipo al que llegó en calidad de préstamo en el verano de 2017, está a punto de acabar. El periodo de cesión expira el 15 de junio y no hay luces de que el equipo Bávaro vaya a hacer efectiva la opción de compra por el cafetero, quien no tuvo suerte esta temporada a causa de las lesiones.

El presidente del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge habló sobre el futuro de James, pero no dejó claridad sobre lo que hará el club. "Definitivamente nos reuniremos la próxima semana y decidiremos cómo proceder. Tenemos que poner todas las opciones sobre la mesa. Y luego decidir juntos cómo lidiar con estas cosas", explicó.

"Puedes imaginar que si James no juega continuamente desde el principio, es una superestrella y, por supuesto, siempre quiere jugar. Ahora ha estado lesionado en las últimas semanas y no debemos olvidar eso. Encontraremos una solución en línea con él, lo prometo", aseguró el directivo.

Cuando se le preguntó si Bayern podría comprar a James de forma permanente antes de venderlo, Rummenigge respondió tajante: "No, ese no es el estilo de Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada de esta historia. Bayern nunca ha hecho esto antes".

El directivo bávaro también habló de los rumores que vinculan a Leroy Sané con el club. Pero creo que el jugador tiene que estar convencido de tener la alegría de jugar aquí en el Bayern. Sería el sucesor ideal de Arjen Robben y Franck Ribery, lo cual es muy interesante. Como jugador, creo que este sería un buen incentivo... tiene contrato con el City por dos años más, esto será difícil" concluyó.