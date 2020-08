Rummenigge descartó a Messi para el Bayern Munich: "No podemos pagarlo"

El CEO del último campeón de la Champions League aseguró que no entrará en la disputa por quedarse con los servicios del astro argentino.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO de Bayern Munich, aseguró que el club alemán no peleará con Manchester City e , entre otros clubes, para quedarse con los servicios de Lionel Messi, quien le comunicó a Barcelona su intención de irse. Lo anterior, debido al enorme costo que significa contratar al astro argentino, lo que no forma parte de la filosofía del último campeón de la .

"No, no podemos pagarle a un jugador de esa estatura. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del me entristece un poco. Leo ha escrito la historia de ese club y, en mi opinión, debería terminar su carrera con ellos. Hay aspectos internos y privados que no conozco y por eso no voy a interferir", dijo el ex delantero en unas declaraciones concedidas a Tuttosport.

Además, el ex futbolista, y otrora goleador de la Selección alemana, no entiende cómo el conjunto de Pep Guardiola podría hacerle una oferta al rosarino cuando el Gigante de Baviera no puede pagarlo. "No estoy mintiendo, realmente no lo sé. Para mí sería como jugar a la lotería. Hay muy poco dinero".

Y concluyó: "Es cierto, el ya ha gastado 250 millones, pero acaba de regresar de dos mercados sin gastar dinero debido a una sanción. En el contexto del Covid-19, no es fácil para ninguna empresa. Un propietario rico no es suficiente. Debe ser muy rico".