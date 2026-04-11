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Rumenigge: «No me gusta esta situación... Recordad lo que hizo el Real Madrid en Múnich»

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Rummenigge recordó los últimos duelos entre el Bayern y el Real Madrid.

Karl-Heinz Rummenigge, leyenda y exdirigente del Bayern Múnich, advirtió sobre un optimismo excesivo antes del partido de vuelta de cuartos de final contra el Real Madrid el miércoles en el Allianz Arena.

El Bayern ganó 2-1 en la ida en el Bernabéu, pero esa ventaja no calma a Rummenigge, consciente de la racha del Madrid en eliminatorias.

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Románigge declaró en una entrevista con «DAZN»: «No debemos caer en el error de dejar que crezca demasiado el optimismo... Ahora siento cierta tensión y, sinceramente, no me gusta».

Y añadió: «El Real Madrid ya nos ha causado suficientes problemas aquí en Múnich, y quería recordárselo a todo el mundo».

Insistió en que jugadores, cuerpo técnico y afición mantengan la concentración y jueguen con inteligencia en la vuelta, en el Allianz Arena.

El ganador de este duelo se medirá en semifinales al vencedor del Liverpool-París Saint-Germain, que ya venció 2-0 en la ida.

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