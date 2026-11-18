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El futuro de la estrella belga Kevin De Bruyne en el Nápoles está cada vez más en el aire, después de que hayan surgido nuevos indicios sobre su posible salida del conjunto italiano en el próximo mercado de invierno. Clubes de Países Bajos y Bélgica se interesan por hacerse con sus servicios, un paso que podría suponer una gran sorpresa teniendo en cuenta la talla del jugador y su trayectoria en el fútbol europeo.

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El periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en fichajes, ha revelado que De Bruyne estudia seriamente abandonar el Nápoles el próximo mes de enero. Según Romano, el nombre del exjugador del Manchester City sonará con fuerza en el mercado invernal, después de que el PSV Eindhoven y el Anderlecht hayan iniciado contactos oficiales con los representantes del futbolista para conocer sus exigencias económicas y su postura ante un posible traspaso.

Romano explicó en su canal oficial de YouTube que el interés de ambos clubes no responde únicamente a cuestiones deportivas, sino también a motivos personales y familiares, ya que De Bruyne desea estar más cerca de Bélgica. Fichar por cualquiera de los dos equipos le permitiría lograrlo sin dejar de competir a un nivel alto.

Añadió que el PSV puede ofrecer a la estrella belga la oportunidad de jugar la Liga de Campeones, además de pelear por los títulos nacionales, mientras que el Anderlecht representa otra opción que le permitiría acercarse a su tierra.

El PSV mueve ficha: contactos con los representantes del jugador

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El interés del PSV por fichar a De Bruyne ya no es un simple rumor pasajero. En las últimas semanas se han producido movimientos reales, después de que el club neerlandés se pusiera en contacto con los representantes del jugador para explorar la posibilidad de cerrar la operación en enero.

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La prensa neerlandesa e italiana ya había informado del interés del PSV por el centrocampista belga, mientras que varias informaciones, citando al periodista Romano, confirmaron la existencia de contactos entre ambas partes, que siguen analizando los aspectos económicos y las condiciones necesarias para completar el traspaso.

Según informaciones neerlandesas recogidas por «Football Italia», el PSV presentó una oferta inicial de dos millones de euros al Nápoles, pero el club italiano la rechazó a la espera de recibir una cantidad mayor, lo que indica que todavía queda un largo camino para cerrar la operación.

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El visto bueno del Nápoles sigue siendo un factor decisivo para el futuro del jugador, sobre todo porque todavía tiene contrato en vigor con el club italiano y no puede marcharse sin que se alcance un acuerdo sobre su salida.

Un problema familiar detrás de la idea de salir de Italia

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Los motivos que llevan a De Bruyne a plantearse dejar el Nápoles no se limitan a lo deportivo, ya que el aspecto familiar parece desempeñar un papel importante en su futuro.

La estrella belga quiere regresar a un entorno más cercano a su tierra, lo que convierte un traspaso a Países Bajos en una opción adecuada desde el punto de vista geográfico, sobre todo porque la ciudad de Eindhoven está relativamente cerca de Bélgica, lo que le permitiría estar más próximo a su familia y a su hogar.

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Michèle Lacroix, esposa de De Bruyne, ya había hablado de las dificultades de la vida familiar en Nápoles. Explicó que la familia se enfrenta a limitaciones debido a la enorme atención que despierta el jugador entre los aficionados, y que salir juntos o pasear por la ciudad no resulta sencillo.

En declaraciones a la revista belga «Nina», señaló el deseo de la familia de volver a la región de Limburgo y aseguró que quieren vivir allí lo antes posible.

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Estas circunstancias otorgan una relevancia añadida al interés del PSV, como destino capaz de combinar la estabilidad familiar con la continuidad de su carrera profesional a un alto nivel.

El Nápoles se mantiene firme y el futuro de De Bruyne sigue abierto

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El Nápoles anunció el fichaje de De Bruyne en junio de 2025, tras el final de su larga etapa en el Manchester City, que se prolongó durante diez temporadas y en la que conquistó numerosos títulos, entre ellos la Liga de Campeones y seis títulos de la Premier League.

El jugador llegó al conjunto italiano con la carta de libertad y con la expectativa de convertirse en un refuerzo excepcional para el centro del campo, pero su experiencia no ha ido tan bien como ambas partes esperaban, después de sufrir una grave lesión muscular en la temporada 2025-2026 que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de cuatro meses.

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Pese a haber vuelto a jugar, su futuro está en entredicho, sobre todo porque tiene contrato hasta junio de 2027, con una opción que permite al Nápoles prolongarlo una temporada más, hasta 2028.

Según la prensa italiana, el club no parece dispuesto a facilitar su salida a mitad de temporada, mientras que el PSV sigue interesado en aprovechar la situación para convencer al jugador de dar el salto a la Eredivisie.

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Al mismo tiempo, Romano subrayó que De Bruyne sigue siendo jugador del Nápoles y que cualquier otro club que quiera ficharlo tendrá que convencerlo y llegar a un acuerdo con la directiva italiana.

Así, las próximas semanas se antojan decisivas para el futuro de la estrella belga, que podría encontrarse ante una nueva etapa en su carrera, lejos de los focos italianos y cerca de su tierra y de su familia, si las negociaciones logran superar los obstáculos económicos y administrativos.