Rueda sufre arriba: Alexis Sánchez plantea una duda y Diego Rubio no se suma

El hombre del Inter no pudo completar la sesión de miércoles y Rubio definitivamente no se sumó al grupo por un positivo de covid–19 en Colorado.

Reinaldo Rueda sufre por los delanteros de su nómina para enfrentar a Perú y . Según adelantó el CDF, Alexis Sánchez no pudo terminas la práctica del miércoles en la tarde por "algunos problemas musculares" y pese a que no está descartado, "el nuevo inconveniente físico motiva evaluaciones médicas para este jueves en Juan Pinto Durán".

La complicación del tocopillano, que lo ve ser suplente en Inter por una sucesión de complicaciones, se suma al pedido del cuadro Nerazzurri a la Roja de cuidar al máximo el físico de sus futbolistas sudamericanos -como Vidal, que llega en perfectas condiciones- y al discurso público de Antonio Conte, que lamenta que sus valores resalten tanto su trayectoria en los combinados nacionales. Fue así como tras la doble fecha de octubre, contra y , el ex volvió a sin la posibilidad de actuar con normalidad.

🇨🇱😍 #LaRoja ya entrena en el Estadio Nacional



⚽ Penúltima práctica de cara al partido de este viernes ante Perú#VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/L7HLHUMZgX — Selección Chilena (@LaRoja) November 11, 2020

Por otra parte, el ariete Diego Rubio, del de la , definitivamente no está disponible, por razones estrictamente sanitarias pese a que no sufre de coronavirus.

El comunicado de la ANFP reza lo siguiente:

La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de informa que el Cuerpo Médico de la Selección Chilena determinó que el jugador Diego Rubio no se integre a la concentración del elenco nacional.



Luego de analizar su situación, se estima que su condición no constituye contacto estrecho con personal de su club en , quién fue positiva en test de PCR para COVID 19. Sin embargo, se ha considerado el máximo cuidado sanitario del grupo de trabajo de nuestra Selección y en acuerdo con el deportista, no se integrará para los partidos de estas fechas Clasificatorias 2020.

Felipe Mora, que asoma como centrodelantero, llegó a la concentración precedido de siete goles desde el regreso de la MLS, donde destaca en el como eje del ataque.