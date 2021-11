Luis Enrique ha ofrecido este viernes la lista de 23 convocados para los decisivos partidos ante Grecia y Suecia en los que España se juega la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Tras ello, alrededor de las 12:30 horas, el técnico atendió a la prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Presión: "Me genera presión sí, no os voy a engañar, más que la Nations League. No quiero transmitir una presión a mis jugadores y transmitirles cómo superar las dificutlades que seguro que va a haber".

La vuelta de Carvajal: "Si hubiera estado en condiciones no habría faltado a ninguna convocatoria y me sabe mal por el jugador cuando están lesionados. Estoy muy contento de que haya vuelto a su nivel y hay hecho cosas positivas que le van a ayudar como cambios en su dieta. Es un gran profesional".

Xavi y el Barcelona: "Era un rumor anunciado. Ojalá le vaya muy bien y pueda conquistar muchas cosas con el Barça y tiene un reto grande a la altura del Barcelona. Le deseo lo mejor como al resto de compañeros de profesión".

La lesión de Ferran Torres: "Nunca es invito a tomar riesgos y había pruebas médicas que garantizaban que estaban en perfecto estado. Me sabe mal por el City y Guardiola y me comuniqué con ellos para disculparme. Les invito siempre a que no tomen riesgos, lamento cuando se lesionan con nosotros".

La Selección: "Esto es un equipo, no una Selección, un equipo que representa a todo el fútbol español y a todos los futbolistas españoles y es lo que queremos transmitir".

Ansu Fati vuelve: "Vamos a tener cuidado con jugadores que vienen de lesión. Ha estado muchos meses apartado de los terrenos de juego y no vamos a correr riesgos. Las lesiones forman parte de sus carreras y vamos a cuidar especialmente a Ansu Fati y es normal que no esté al 100% porque lleva 11 meses sin jugar".

Renovación: "Ya hemos hablado con el presidente y la dirección deportiva, nada será público hasta que acabe el Mundial. Estoy encantado aquí y el futuro no existe, es irreal porque queda un año para el Mundial. Quiero disfrutar de esta semana y de los dos partidos. No hay tema que interese y nos centramos en lo deportivo".

El VAR: "A mí me gusta, es una herramienta que siempre he defendido y me genera tranquilidad y que el jugador sepa que si hacen trampa te van a pillar. Eso no significa que se erradique el error y entiendo que eso es hasta positivo porque entra la interpretación. Soy favorable a dar información a los árbitros y hacer mejor el fútbol".

Lateral izquierdo: "Ha sido la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso, es un poco injusto con él y con otros compañeros como Reguilón. Ojalá tuviera el mismo problema con él y creo que es la vez que más injusto he sido con un jugador. Lo siento por Marcos pero claramente es una de las opciones para el futuro".

¿Preparados?: "No tengo duda, hay presión y necesitamos ganar los dos partidos. El primero porque fuera de casa los rivales generan mucho más y el segundo es con un rival directo y que conocemos y nos ha costado bregar. En Suecia no merecimos perder y tenemos la oportunidad de estar en un Mundial, si quieres ser futbolista de alto nivel, hay que convivir con esto".

Brahim se estrena: "Es un mediapunta y nosotros no jugamos con ese posicionamiento, puede jugar en una de las bandas y domina las dos piernas con maestría y eso pasa con muy pocos jugadores. Está capacitado para jugar entre líneas y tiene gol y último pase y trabajaremos su aportación defensiva para que lo mejore. Puede jugar de extremo, de falso nueve o incluso de interior si se dan las circunstancias del partido. Esperamos que nos ayude".

Raúl de Tomas y Rafa Mir: "Están en la prelista pero hemos valorado cuáles son los jugadores que más nos podían ayudar. Lo están haciendo bien en sus clubes y son opciones para el futuro".

Tenía razón con Sergio Ramos: "No me tienen que pedir disculpas, no lo necesito".

Mundial cada dos años: "No sé qué sería lo mejor, lo que más me gusta es competir en Mundiales y Eurocopas cuando todo el mundo está atento a las selecciones y necesitamos un calendario unificado que proteja a los jugadores y se eviten lesiones, que cada vez hay más. Deberíamos tener un calendario unificado y que se sienten todos los estamentos. Vivo los partidos con angustia por ver a los jugadores lesionarse".

Fabián Ruiz, ausente: "Lo conozco perfectamente, ha estado en la última Eurocopa pero ahora juega más de pivote y sólo caben 25 jugadores. Fabián sabe sus aspectos de mejora porque lo hemos hablado, ha estado en la prelista y tiene las puertas abiertas de la selección"

Ibrahimovic: "Me sorprende por la edad en la que está y es un portento físico y con mucha calidad. Es un refuerzo para su país y espero que podamos anular su potencial y el de sus compañeros".

Rodrigo Moreno: "Juega mucho más, ha estado más acertado y juega mucho más. En el Leeds le ha costado pero ahora ha estado jugando más y está en un buen momento y nos va a ayudar porque lo conozco bien. Es inteligente en el área y su estado de forma es muy bueno".

Jugarse el pase en casa: "Creo que era lo que todos deseábamos porque el fútbol es menos fútbol sin público. Espero que tengamos una final en Suecia en Sevilla en nuestro estadio, que el césped nos permita hacer buen fútbol. En la Eurocopa fuimos infinitamente superiores pero empatamos a cero. La afición sevillana nos va a ayudar y han de ser importantes cuando las cosas no salgan".

Consejo para Xavi: "He estado en muchos vestuarios pero creo que Xavi ha estado más tiempo que yo en el vestuario del Barcelon, así que casi mejor que me diera el consejo él a mí".