Las claves de Zidane para ganar el derbi: Intensidad y cambio de sistema

El francés compareció ante los medios tras el duelo frente al eterno rival al que ganó y es más líder.

Zinedine Zidane se presentó sonriente en la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el derbi (1-0).

No se pronuncia sobre el penalti

No lo vi (el posible penalti), no me meto en estas cosas. El árbitro estaba mejor posicionado y dijo que no había nada

El cambio de esquema al descanso y la intensidad

No estaba contento con lo que veía en el campo, no de la responsabiidad de los jugadores sino la mía. No me gustaba y cambié a Isco y Kroos pero podia haber cambiado otros dos. Entramos de manera diferente, abriendo el campo, mejorando en todo. La responsabilidad de la primera parte es mía.

Lo que debemos hacer defensivamente (no solo la defensa y el portero) es cuestión de todos. Cuando lo perdemos cada uno piensa en recuperarlo rápidamente. Lo que viene a buscar la gente es ver a su equipo jugar bien y peleando. En la primera parte no me gustó.

Estamos todos aquí para hacer lo mismo, los cambios cambiaron el partido. Me molesta quitar a dos jugadores al descanso pero lo hicimos y en la segunda parte cambiamos nuestra actitud, con más intensidad en lo que hacíamos. Jugaron mejor la primera parte y nosotros la segunda. Merecida la victoria. Lo que pasa en el vestuario no lo voy a contar, en la segunda parte lo hicimos mejor. Cambiamos el dibujo y ha sido positivo.

No me gustó señalar a Isco y Kroos que son muy buenos, pero podíamos haber cambiado a otros dos. Pero salió bien y ganamos.

Un derbi es siempre especial

Lo complicado es que un derbi es siempre especial para ganar un partido. Nos ha costado, un equipo que defiende muy bien, se encuentran cómodos y tuvieron jugadas buenas pero hemos puesto intensidad.

Vinicius y Bale

Mendy y Vinicius hicieron buen trabajo, el gol te lo dice todo. Lucas también ha entrado muy bien y tiene buena conexión con Carvajal.

Bale estaba disponible pero luego elegí a otro. Contaré con él hasta el final.

Triplete

No estamos en ello (el triplete), tenemos que aprovechar. Es muy largo, faltan muchos partidos y quedan muchos partidos, pero el camino es muy largo.