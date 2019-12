Rueda de prensa de Zidane antes del Clásico entre Barcelona y Real Madrid: "Sabemos que tienen a Messi, pero nosotros tenemos nuestras armas"

“Sí, pasé lo que pasé se puede disfrutar. Sabemos con quién nos enfrentamos, es un equipo muy bueno que lo demuestra desde hace tiempo. Sabemos el jugador que tiene, Messi, pero nosotros tenemos nuestras armas”.

Depende de cómo estés, tienes que tener la mejor versión. Debes estar lo mejor en todas las líneas. No creo que en el Bernabéu haya un tipo de partido y en el Camp Nou otro. Espero que veamos un gran partido”.

“ Nunca pensé que no se podría jugar. Tenemos que poner nuestra energía en el terreno de juego. Lo de fuera, podemos estar una semana hablando de ellos”.

Sobre si el árbitro debería suspender el partido si hubiera pancartas o incidentes, Zidane lo tiene claro:

“La verdad es que no me preocupa nada, estoy contento. Estamos todos contentos de poder hacer un partido así como el Clásico. Me acuerdo cuando yo jugaba, es un partido en el que vives para jugar estos partidos. Muy concentrado y enfocado para lo que tenemos que hacer en el campo”.