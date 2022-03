Rueda de prensa de Xavi Hernández, previa al Clásico Real Madrid vs. Barcelona de LaLiga 2021-2022

Clima de Clásico, ambiente mágico. En la previa del partido frente al Real Madrid, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, Xavi Hernández brindó este sábado una rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo. Aquí te dejaremos las principales frases del entrenador del Barcelona...

Sobre Messi: "Es el mejor de la historia y tendrá las puertas abiertas del Barça siempre. Mientras yo sea entrenador del Barça, como si quiere venir aquí cada día. Creo que le debemos un homenaje grande. Creo que tiene contrato con el PSG y poco podemos decir. Como si quiere venir cada día a ver los entrenamientos y a hablar con el entrenador. Lo que nos ha dado, no tiene precio".

El escenario: "Es un gran escenario para confirmar el gran momento del equipo. Es un partido para demostrar la personalidad, para jugar en campo contrario y demostrar cuál es nuestro estilo".

El favorito: "Si hemos de dar a algún equipo por favorito es al Real Madrid, que juega en casa y es líder".

El rival: "El Madrid es camaleónico. No sabes si irá arriba o bloque bajo. No sabemos lo que nos espera. Intentaremos tener mucho la pelota y llevar a cabo nuestro modelo de juego. Jugando en su casa imagino que apretarán arriba todo el partido. Tenemos que estar preparados para todas las facetas del juego".

La baja de Benzema: "SI no es el mejor 9 de Europa, es de los mejores. Lleva 2 ó 3 años siendo de los mejores 9 del mundo. Su baja no cambia nuestro planteamiento. Imagino que el suyo sí. Es una baja sensible, está claro".

El artículo sigue a continuación

La baja de Busquets en España: "Lo agradezco y es que se lo merece. Si miras todo lo que ha dado a España y al Barça... Y aún así ha sido criticado. Su rendimiento está ahí. No se lesiona. Es esencial. Primordial. Creo que Luis ha obrado muy bien. También para la selección".

Sobre Piqué: "Tiene pequeñas molestias, pero está bien. Podrá jugar y competir mañana".