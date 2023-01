Rueda de prensa de Xavi Hernández en el FC Barcelona hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El entrenador del Barça habla en la previa del partido frente al Betis y en el último día del mercado de fichajes

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, comparece ante los medios en la previa del duelo del partido aplazado de LaLiga ante el Real Betis y en el último día del mercado de fichajes.

La salida de Bellerín. "En el caso de Bellerín, ha sido decisión mía. He visto más posibilidades en Sergi, Jules, Ronald... No es fácil rendir en el Barcelona".

La inscripción de Gavi. "Es una gran noticia para nosotros. Era uno de los objetivos que nos marcábamos para este mercado. Ahora la pelota está en el tejado de LaLiga. Estamos contentos por él. Esperamos que se pueda inscribir. La prioridad es que los jugadores tan importantes como él estén asegurados. No le veo cambiando de aires, la verdad. Está muy contento y feliz aquí".

La situación de Balde y Araujo. "Es normal que la gente esté con temor, pero nosotros desde dentro, no. Son culés, de la casa. Queremos inscribirlos".

"La veo compensada a pesar de las tres bajas. Normalmente, lo lógico era no necesitar a nadie. Con la marcha de Héctor, quizás sí. La sigo viendo compensada y muy competitiva. Sigo estando contento con ella".

Amrabat como refuerzo. "Me gusta, me parece buen futbolista. Pero no puedo hablar de nombres que no son del equipo".

Sobre el mercado de fichajes. "Por ahora no hay novedades. La única novedad es que Héctor nos ha pedido salir para jugar más. Lo entiendo perfectamente".

Lo que quiere Xavi. "Que lo que venga, refuerce de verdad. Que no sea deprisa y corriendo. Si no es una buena alternativa, nada. Como no necesitamos absolutamente nada, con tranquilidad. Estamos bien".

Raphinha, ms atrevimiento. "El equipo necesita generar más cosas en ataque. Ser más decisivos en tres cuartos de campo. No sólo él. Es algo que nos faltó en Girona. Necesitamos más atrevimiento, no tener miedo a perder el último pase. Le falta eso a todo el equipo. Le tengo mucha fe. No tiene malos números".

¿Qué le pasa a Ansu Fati? "Diría que son los partidos. Hemos jugado partidos realmente difíciles. Con rivales muy defensivos, con centrales muy fuertes. El otro día hizo un gran partido, con presión tras pérdida e intensidad. Eso es lo positivo. Volver a verle con una intensidad tremenda".

La baja de Dembélé. "Es una lesión en una musculatura difícil de prever. Depende de cada uno. Esta es muscular y en una zona difícil. Dependerá mucho de sus sensaciones. Es una baja sensible e importante. Nos generaba muchísimas ocasiones en ataque. Es una baja difícil de suplir. Intentaremos que no se note. Hay futbolistas de sobra para suplirle bien".

Pedri, cada vez con más llegada. "Es importante que tenga llegada. Los interiores muchas veces tienen que poblar el área. Pedri tiene que llegar y lo está haciendo. Tiene capacidad para hacer goles".

El papel de Pablo Torre. "Es jugador de primer equipo, pero puede jugar en el filial cuando no participe mucho con nosotros. Lo hará porque no quiero que se marche. Creo que lo podemos necesitar en muchos momentos".

Lucas Román, la nueva perla argentina. "Vino ayer a entrenar con nosotros. Tiene talento y una buena zurda. Puede ser útil".

Previa del partido contra el Betis. "Si cogemos los últimos 6 o 7, creo que hemos estado muy bien en cuatro y en los otros dos no estuvimos finos. El día del Espanyol hicimos un gran partido y empatamos. En Girona estuvimos flojos en ataque y ganamos. Nuestro objetivo es jugar siempre como en el 3-1 de la Supercopa. Ahora cada partido es una final. Tenemos que salir con la intensidad de Girona, pero mejores en ataque. Intentar más cosas. Es una visita realmente complicada. Siempre cuesta traer puntos. El año pasado ganamos en el descuento".

