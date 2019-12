Rueda de prensa de Valverde previa al Real Sociedad vs Barcelona: "A los jugadores les importa ahora mismo más la Real que el Clásico"

Ernesto Valverde ofreció su habitual rueda de prensa previa a cada partido y antes de que su equipo viajara a San Sebastián para medirse a la Real en uno de los duelos más destacados de la decimoséptima jornada de Liga.

"Ya veremos lo que hacemos con el Clásico a partir del domingo. No pensamos más allá del partido frente a la Real. No quiero descentrarnos. Los tres puntos frente a la Real son iguales que los tres puntos frente al Madrid".

"Sobre concentrarse en mismo hotel que el o estar a las 12:00 Empezaría a pensarlo, de momento no me han dicho nada respecto a los dispositivos de seguridad. Intentaremos no hacer mucho ruido y salir a jugar".