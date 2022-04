Diego Pablo Simeone comparece este martes en rueda de prensa en la víspera de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en la que el Atlético de Madrid se medirá al Manchester City.

Sanción de la UEFA: "Ustedes pueden opinar mejor de este tipo de cosas. Lo que queremos es que nuestra gente esté. Ojalá se pueda resolver para que sea igual para todos".

Opiniones sobre el Atlético: "Siempre comento lo mismo, entreno desde el año 2005, jamás fui despreciativo con un colega mio. Me pongo en el lugar de los entrenadores con los que compito y entiendo que hay diferentes maneras de expresar lo que uno siente como entrenador. Cuando uno es despreciativo, no lo comparto. Las otras opiniones, prensa, jugadores que no juegan... Digo lo que decía mi padre: "por la boca muere el pez". Yo siempre respetaré a mis colegas, siempre".

El City: "Nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien. Juego posicional muy bueno, pero nosotros tenemos ilusión. Está claro que solo con la ilusión no alcanza pero vamos a tratar de llevar el partido a donde podamos hacerles daño. Las palabras no dicen mucho, lo importante es lo que suceda a partir de las nueve de la noche"

Planteamiento del Atlético: "Está claro que no nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros creemos. Ojalá que podamos tener mejores transiciones, que nuestros futbolistas con jerarquí tengan una noche fantástica...".

Los objetos que le llovieron en Old Trafford: "Salí corriendo como siempre salgo al túnel de vestuarios y vi cosas que pasaban delante mío. Por suerte no me golpeó nada y quedó en el anonimato. Lo habíamos dejado atrás y ahora hablo porque me preguntáis".

El estilo de Guardiola: "Ellos no creo que cambien mucho. Tienen su estilo de juego muy reconocido, con grandes jugadores, con un entrenador genial, un estilo muy alabado. Veremos lo que vemos siempre que ponemos la televisión para ver al City".

Diferente vara de medir de la UEFA: "No, en la expulsiones no. En lo otro puede ser"

Carrasco es compatible con Lodi: "Si, podría ser. Carrasco tiene mucha ilusión, muchas ganas... Necesitamos al Carrasco determinante para nosotros".

El precedente del City-Liverpool: "Siempre tenemos el mismo respeto por todos los rivales. Siempre nos ocupamos de ver los grandes partidos y más si era la previa de nuestro partido. Un gran partido con mucho talento de los equipos, los dos tuvieron que replegarse por el ataque que proponía el equipo contrario. Dos equipos que juegan muy lindo".

Koke: "Hay posibilidades de pasar, tenemos mucha ilusión y ganas"

Junto al técnico también compareció el capitán del conjunto rojiblanco, Koke Resurrección, que dio su punto de vista del partido y cómo lo afronta su vestuario.

Cómo está el equipo: "Lo primero de todo, el equipo cree en si mismo. Tenemos posibilidades de pasar de ronda, tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Este tipo de partidos... el ambiente, lo que se genera... hay poco que hablar. Intentar sacar el partido".

Griezmann: "Es uno de los mejores del mundo. Es un día importante para él y para todos. No solo va a jugar él, van a ser 10 tíos más. Antoine está bien y seguro que está a la altura del partido".

Racha negativa en el Metropolitano: "Mañana es buen momento para romperla. Esperamos que el club pueda solucionar lo de la sanción para que esté todo el mundo mañana. Tengo buenas sensaciones, lo he hablado con mucha gente y tengo las mismas sensaciones que en 2014 contra el Barcelona".

Críticas al juego del equipo: "Tenemos un plan y estamos dentro de ese plan. Estamos tranquilos, hicimos un gran esfuerzo. Sabemos como juega el City y nosotros tenemos que hacer lo que creemos para ganar el partido. Lo que diga la gente nos da igual, tenemos nuestro plan".

Sanción de la UEFA: "No puedo meterme en eso, que lo mire el club. Quiero que esté todo el mundo mañana en el estadio en un partido de cuartos de Champions".

Mensaje a la afición: "Qué crean en nosotros. La unidad va a ser clave para el partido. Si ganamos el partido vamos a pasar a la próxima ronda".

Opinión de Guardiola: "Nada, cada uno tiene una filosofía de juego. Me encanta como juega el City y me encanta el Atlético de Madrid. Llevamos 10 años compitiendo de esta manera y me encantan los dos estilos".

Camiseta roja: "Jugaremos con la camiseta del Atlético de Madrid, que es la que defendemos toda la temporada. Hay que estar unidos para estar en la historia otra vez".