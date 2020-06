Rueda de prensa de Setién antes del Celta vs. Barcelona: "Lo de Arthur es una situación totalmente anormal"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, habló de la posible salida de Arthur y de la lucha por el título ante el Madrid antes del Celta-Barça.

Arthur, “una situación totalmente anormal”

Respecto a la posible salida de Arthur a la aseguró que “esto que está sucediendo es absolutamente anormal. Cualquier jugador en esta situación debe tener en cuenta que no ha acabado la temporada y que si se tiene que ir tratar de dejar un buen recuerdo e intentar ganar algún título. Es la situación que nos ha tocado y espero que la honradez y profesionalidad de todos los jugadores estaría hasta el final"

Añadió que "no es el primero ni el último que ficha con grandes expectativas y no las cumple. No sé si pasará o no con Arthur. No lo sabremos nunca si está bien hecha la operación o no”.

Las quejas del VAR y de los arbitrajes

Al respecto de las quejas en las últimas jornadas con mensajes cruzadas Setién dijo que "Desde que empecé a jugar al fútbol y después como entrenador siempre ha sido lo mismo. Yo me mantengo al margen aunque tengo mi opinión, esto inherente al fútbol y seguirá siéndolo".

"Confío en que el se equivoque"

En cuanto a la lucha por el título y la infalibilidad del Real Madrid y el convencimiento de un Barça campeón añadió que "sigo convencido que quedan siete partidos por disputar y creo que es difícil que Real Madrid o nosotros ganemos todos los partidos. Es un juego que a veces nos sorprende".

La visita a Balaídos y el título de Liga

“Creo que habrá que esperar hasta la última jornada y a todos se les complica sus partidos”