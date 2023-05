Rueda de prensa de Sánchez Martínez y los árbitros antes de la final de la Copa del Rey 2023: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Sánchez Martínez y el resto de colegiados del encuentro comparecerán en La Cartuja antes del duelo entre el Real Madrid y Osasuna.

En la previa el viernes comparecen en el estadio sevillano Carlo Ancelotti y Jagooba Arrasate pero también otro protagonista relevante del partido como es el árbitro José María Sánchez Martínez. El murciano se estrena en la final de la Copa del Rey y además ha sido protagonista en las últimas horas tras ser vinculado con una supuesta investigación de su patrimonio inmobiliario, según "El Debate".

Sánchez Martínez: "La honorabilidad de los árbitros está por encima de todo"

Aislarse de la presión: "Creo que al final la carrera de un árbitro es larga y se tiene un bagaje que ayuda a tener control. Hay que tomar decisiones constantemente y es un trabajo parecido al de los jugadores y los entrenadores. Lo fundamental para un deportista es manejar la mente y los tiempos y la tranquilidad y el saber estar y trabajar el partido minuto a minuto con seriedad".

Diferencia entre Europa y España: "A nivel futbolístico son pocas aunque cada equipo tiene sus particularidades y eso forma parte de nuestra preparación. A los equipos de LaLiga los conocemos bien y sabemos sus características, sus puntos débiles y fuertes".

Manos: "Creo que hay que hacer autocrítica arbitral en nuestras reuniones del Comité y ver los desajustes para conseguir el máximo acierto. Es importante que todos tengamos en cuenta que las cosas se pueden hacer mejor, queremos ser didácticos para que los jugadores, los equipos y todo el mundo del fútbol tengamos una visión conjunta de las manos. Ojalá siempre sean las manos blancas o negras porque no hay debate y sabemos cómo sancionarlas. En las situaciones grises hay que cerrar las jugadas de la mejor manera pooosible y tener una interpretación. Hay que comprender que no es una ciencia exacta e intentamos resolver con el criterio de las reglas del juego. Somos los primeros que hacemos autocrítica pero me gustaría que no se conviertan aciertos en errores porque no favorece al fútbol y favorece a la confunsión, a la crítica y a que no se tengan claro los criterios".

Las críticas de Courtois: "No voy a hacer una valoración. Respeto la opinión de Courtois pero reitero que los árbitros trabajamos para que los partidos tengan fair play y aplicar las reglas del juego".

Sueldo: "No tengo nada que comentar. Es un día especial porque es la fial de la Copa y no es día para comentar esto".

No depender de la RFEF: "No contemplamos ese escenario".

Comunicados y huelga: "No es momento de hablar de si vamos a parar. La situación está generando un caldo de cultivo bastante malo. Tengo la responsabilidad de hablar en nombre de los árbitros del fútbol base porque yo empecé ahí. No podemos tolerar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Tenemos un problema y que dar ejemplo como sociedad. Hay que censurar este tipo de actitudes y de incidentes que no llevan a nada. El fútbol tiene que tener valores y que no valga todo. No podemos llenar los estadios de insultos y que los padres no lleven a sus hijos a los estadios".

Informe de patrimonio: "Es lamentable porque es una muestra más de la pérdida de valores. Tardamos 15 minutos en hacer reset y eliminarlo de mi disco duro para centrarme en lo que tengo que estar. Estamos acostumbrados a estas cosas, aceptamos la crítica justificada porque somos gente pública pero también tenemos familia. Hay que tener un cierto tacto".

Vinicius: "No quiero hablar de jugadores en concreto. La lectura del partido es estar concentrado y a todas las fases del partido y tomar decisiones. Estamos para proteger a los jugadores y que los partidos discurran con deportividad y correctamente. Se critica el número de rojas pero es una señal de la protección que hacemos de la salud de los jugadores".

Negreira: "Nada que decir, el proceso está en manos de la justicia y no tengo nada que aportar. Lo que nos ha requerido el CTA y la RFEF ya se ha aportado. La honorabilidad de los árbitros está por encima de cualquier cosa y hacemos nuestro trabajo libre e independientemente con nuestros aciertos y errores".

Arbitrar la final: "Es un momento de máxima felicidad. Hago memoria y veo mis comienzos pasando por todas las categorías y es un sueño y una meta cumplida y es el momento más feliz. Tendré a mi familia en el estadio y será aún más especial".

Jaime Latre: "S omos los primeros que queremos que se solucione el caso Negreira"

Feeling con Sánchez Martínez: "Soy VAR profesional y hacemos dos partidos por semana. He coincidido con él y desde el VAR intento ayudar. Mi mejor ayuda es mandarlo a la pantalla si creo que se ha equivocado".

Escuchar los audios: "No es una decisión nuestra pero no tenemos nada que esconder ni ocultar. Si podemos hablar de los partidos puede tener aspectos positivos y negativos".

Críticas: "Está acostumbrado a que quieran desestabilizarte. Las informaciones como la de ayer no tenían respaldo y la ley de prevención de blanqueo de capitales funciona y sólo buscan hacer daño. No tenemos nada que ocultar".

Negreira: "El CTA lo explicó todo y somos los primeros en que queremos que se solucione el caso cuanto antes mejor".

Fuera de juego semiautomático: "Ya lo usamos en Arabia y es verdad que aporta rapidez y precisión aunque después lo tenemos que interpretar en la sala VOR".

