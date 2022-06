Rueda de prensa de presentación de Ernesto Valverde como nuevo entrenador del Athletic Bilbao: directo y minuto a minuto

La rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador del Athletic Club en directo en Goal.com

El Athletic Club ha hecho oficial la contratación de Ernesto Valverde como nuevo entrenador del primer equipo rojiblanco tras las elecciones ganadas el pasado 24 de junio por el candidato Jon Uriarte.

Tras el anuncio oficial de la llegada del 'Txingurri' al banquillo de San Mamés, este será presentado la tarde de este jueves a partir de las 18.00 horas en el estadio bilbaíno.

Esta será la tercera etapa de Valverde al frente del Athletic Club, después de la primera entre las temporadas 2003-2005 y la segunda entre 2013 y 2017.

Ahora es el turno del nuevo entrenador bilbaino.

Ernesto Valverde: "Sé que tengo un reto difícil. Me ilusiona entrenar al Athletic y hay que intentar que la gente se sienta orgullosa de su club".

"Es el Athletic. Eso para mi significa mucho, sé lo que hay detrás de esta sala, de este vestuario. Sé lo que significa el Athletic no solo en Bilbao, si no en muchos sitios más. Tenía que ser lo suficientemente estimulante para volver a cogerlo, pero los retos tienen que ser así. Estoy contento. Conozco muchas claves de Lezama y del vestuario del Athletic. Aunque con eso no es suficiente. Hay mucho trabajo detrás y hay que empezar a hacerlo".

"El estilo del equipo, del club, es un juego de ritmo que los que hemos estado aquí lo hemos llevado a cabo, mejor o peor. A la gente hay que conquistarla en el campo. Recuerdo que a veces jugábamos demasiado al abordaje".

"Hay una esencia de cada entrenador que se tiene que ver en cada equipo".

"A lo largo del tiempo, la fisonomía del Athletic ha ido cambiando. En la última época no había extremos zurdos, por ejemplo. Nuestra intención es mantener una línea que nos identifique".

"Se trata de luchar por los puestos que dan acceso a Europa. Estabilizar al equipo en esa situación sería lo de ideal".

Wiiliams y Muniain: "Vamos a esperar. Cuando lleguemos al río cruzaremos el puento. Ya los conozco a los dos. Conmigo Iñaki jugó muchas veces en banda, también de nueve. Lo veremos con el tiempo y en función del resto de jugadores. Se trata de que haya una redondez en el juego".

Villalibre: "Ha sufrido por las lesiones, es un 9 diferente, que no está mal porque tienes que tener alternativas. Lo veremos en pretemporada".

"Los entrenadores siempre tenemos una idea previa por lo que hemos visto, pero luego no es lo mismo ver a un jugador en la televisión que tenerlo y entrenarlo".

"El contrato es por un año. A mí ya me va bien así, me sienta bien".

Primero toma la palabra el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte: "Empezamos una nueva etapa con Ernesto que creemos que va a ser muy buena. Hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles".

18.20: Aparece por la sala de prensa de San Mamés el nuevo entrenador del Athletic Club acompañado por el presidente Jon Uriarte, que toma la palabra.