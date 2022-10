Rueda de prensa de Monchi y Pepe Castro en la presentación de Sampaoli en el Sevilla en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El director deportivo y el presidente analizan la actualidad del club después de destituir a Lopetegui y contratar a Sampaoli.

El Sevilla vive un momento muy complicado tras un terrible arranque de temporada tras lograr sólo 1 victoria en 10 partidos. El club ha decidido destituir a Julen Lopetegui y cerrar la vuelta de Jorge Sampaoli como entrenador. En la presentación del técnico, el director deportivo, Monchi, y el presidente, Pepe Castro, han analizado la delicada situación de la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Monchi: "Vamos a dar el 200% para que olviden la situación"

La salida de Lopetegui: "Quiero dar las gracias a Julen Lopetegui a nivel profesional y personal. Se acaba la relacón profesional pero se queda la personal. Gracias eternas. Él se ha despedido con agradecimiento. El proceso ha sido complicado, cuando los resultados no llegan intentamos buscar soluciones, confíamos en que Julen podía revertir la situación y cuando vimos que sería difícil revertirlos y cuando hablamos con Sampaoli vimos que era la persona idónea. Es el proceso habitual".

Falta de tacto en la forma de salir Julen: "Para gustos, los colores. Igual nos hemos equivocado pero todo lo hemos hecho desde el respeto. Nos conocéis, nos podemos equivocar pero somos gente de bien. Hemos pensado en Julen. Decidimos que estuviera contra el Dortmund porque pensábamos que era el más capacitado para poder ganar ese partido. Julen se merecía despedirse como se despidió en el campo. Ha ganado mucho, ha hecho historia y se merecía esa despedida. Entiendo que haya gente que diga que fue un error pero no una falta de respeto".

Cánticos al presidente: "Si la gente se quiere manifestar es normal. Me siento responsable de que señalen al presidente y no se merece el mal rato. Vamos a dar el 200% para que lo olviden".

Arrepentimiento de seguir con Julen el miércoles: "El resultado no habría cambiado con otro entrenador. El equipo dio todo, no bajó los brazos. Creo que fue justo lo que pasó y que Julen saliera así del campo".

La plantilla: "Me siento responsable. Para mí es un fracaso no conseguir que Julen no tuviera las herramientas para conseguir los objetivos. No voy a martirizarme y me pongo a trabajar para conseguir los objetivos".

Elección de Sampaoli: "Uno mira el mercado y analiza situaciones. Cuando hablamos con Jorge nos convenció de sus ganas de venir y que era el candidato idóneo para conseguir los objetivos. La plantilla no está construida para él, nos pidió tiempo para analizar la plantilla y cree que podría conseguir resultados positivos".

Errores en la planificación: "No está funcionando, estamos a 1 punto del descenso y sólo hemos ganado un partido. No ha funcionado la idea de la planificación. Había que cuadrar números y he tomado decisiones con libertad. La cosa no pinta bien pero la plantilla tiene argumentos que van a florecer y que los que estaban ya aquí recuperen su nivel. Las cosas no van en absoluto como yo pensaba".

Su salida al césped con Lopetegui: "Yo durante muchos años he ido a las gradas como uno más. Soy atípico y es mi forma de ser. Si alguien piensa que porque me digan que me ha comido el personaje no voy a bajar al césped, se equivoca. Entiendo que no guste pero es mi forma de entender esto. Ahora estoy en un momento en el que todo lo que hago no sienta bien. El otro día salí porque quería estar con un tipo que me ha dado muchísimo como Julen Lopetegui. No voy a cambiar".

Carencias de la plantilla: "Yo reconozco mis errores pero no voy a hablar de jugadores concretos. Detectamos carencias porque no puedo airear por respeto a mi plantilla. Trabajamos para subsanar las carencias en el mercado de invierno".

Objetivos: "Este club ha crecido desde la ambición. Lo importante ahora es recuperar sensaciones e intentar remontar pero somos ambiciosos".

Castro: "Era el momento de hacer este cambio"

Sampaoli: "Ha estado dispuesto a estar aquí y la valoración es positiva, era el momento de hacer este cambio y lo que deseamos es que los resultados se reviertan".

Cánticos sobre su dimisión: "Es normal que la gente se enfade si no ganamos partidos. Sólo puedo revertir la situación, trabajar más si cabe y confíamos en revertir la situación. Conocemos al entrenador y tenemos que trabajar más para resolver la situación. Queremos trabajar para darle alegrías a la gente como en los últimos 20 años. Queremos que la gente vea victorias, fútbol y buen juego".

Debate sobre Julen: "Malo sería que no tuviéramos opinione divergentes. Hay trabajo, debate y entre todos tomamos las decisiones. Tenemos un Comité de Dirección cada semana. Trabajamos, discutimos y tenemos opinines divergentes. Pido que vayamos todos en la misma dirección. No se puede hablar de descomposición del club. Podemos hablar de la mala situación pero decir que un club con 450 empleados está descompuesto es muy fuerte. Soy el primero en asumir las culpas. No me parece justo. En las críticas deportivas tenéis toda la razón".

¿Posibilidades de fichar en invierno?: "El Sevilla es un club ambicioso y seguirá siéndolo. En invierno del año pasado hicimos un esfuerzo económico y se notó en las arcas del club. En diciembre hareemos el esfuerzo necesario que haga falta. Queremos generar ilusión y revertir la situación. Haremos lo que haga falta para conseguir objetivos".

Cómo está anímicamente: "Llevo aquí 26 años. En mis 9 años como presidente siempre hemos estado en Europa y salvo los años con la pandemia hemos tenido superávit. Mi gestión está ahí y yo tengo mucha fuerza y creo que Jorge va a revertir la situación. Yo soy el primero que sufre y se enfada pero toda la sociedad tiene muchas ganas de revertir la situación y sin duda lo vamos a hacer".

Del Nido: "No estoy aquí para contestar a nadie, mis cincos sentidos están en revertir la situación".

Situación: "Queda mucho para revertir la situación. Nuestros éxitos hablan por nosotros y no será la primera vez que somos capaces de revertir una situación, al Sevilla no se le puede dar nunca por muerto".

Rueda de prensa de Monchi y Pepe Castro en la presentación de Sampaoli en el Sevilla en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Presentación Jorge Sampaoli Hora 13:00 horas Sede Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) TV Sevilla FC TV

Todos las ruedas de prensa del Sevilla de la temporada 2022-2023 del Sevilla se podrán ver en Sevilla FC Televisión, el canal oficial del club sea cual sea la competición que se dispute. SFC TV se puede ver de forma gratuita en Sevilla a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Sevilla también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web live.sevillafc.es,