Rueda de prensa de Mendilibar en el Sevilla hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El técnico vasco es el tercer entrenador del Sevilla esta temporada y está acercando al club de Nervión a sellar la permanencia.

El Sevilla vive una etapa convulsa en la temporada 2022-2023, que está siendo más difícil de lo esperado. Los malos resultados provocaron la destitución de Julen Lopetegui pero también de Jorge Sampaoli, que no consiguió dotar a su equipo de regularidad.

Ahora, el entrenador del Sevilla es José Luis Mendilibar y el ex del Eibar está logrando sacar al club de Nervión de los puestos de descenso y mantiene la ilusión de llegar lejos en la UEFA Europa League, donde se está midiendo al Manchester United en los cuartos de final.

El Sevillla y la Europa League: "En esta competición el Sevilla es el más grande. Se le espeta más fuera que en la propia casa. Vamos a ver la recuperación de los jugadores. El nombre del rival no da miedo, sino cuando están en la hierba. Mientras tanto vamos a pensar en nosotros mismos y después pensar en ellos".

Estado del equipo: "Los jugadores están bien. Hemos recuperado bien. Hemos hecho dos sesiones justitas. Sobre todo que mentalmente estés metido en el partido. Nos vendrá bien estar juntos para estar en el partido".

"Partimos del 50% cada uno. Ves la primera hora del partido de Mánchester y piensas en lo que te va a caer. Pero poco a poco el fútbol va cambiando. No hacen más goles. Los goles son en propia puerta, pero si estamos mucho tiempo en área contraria nos favorecen los rebotes o nuestra calidad".



"Hasta que no den la alineación no voy a pensar en quien va a jugar. Aprietas a jugadores para que se recuperen y después a lo mejor no están en plenitud. Nosotros también a veces lo hacemos y a lo mejor a nuestros jugadores les falta algo. La prueba es el partido oficial. El equipo que saque será muy bueno".

Apoyo de la afición: "Espero lo que va a ser. El estadio a tope. Y en todo momento apoyando a los jugadores. La ilusión está ahí. Esta competición para el sevillista es diferente a otra y lo ves en la calle".

Rueda de prensa de Mendilibar en el Sevilla hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Sevilla vs. Manchester United Hora 12:30 horas Sede Ciudad Deportiva (Sevilla) TV Sevilla FC TV

Todos las ruedas de prensa del Sevilla de la temporada 2022-2023 del Sevilla se podrán ver en Sevilla FC Televisión, el canal oficial del club sea cual sea la competición que se dispute. SFC TV se puede ver de forma gratuita en Sevilla a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Sevilla también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web live.sevillafc.es, sólo tienes que rellenar un formulario de registro y podrás ver el canal de forma completamente gratuita, también se puerde ver en los perfiles oficiales de Youtube y Facebook del club.