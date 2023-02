Rueda de prensa de Luka Modric antes del Liverpool - Real Madrid de Champions League: "Si el club cree que merezco seguir, me gustaría"

El mediocampista croata ha comparecido en Anfield en la previa al duelo con los Reds, por la ida de los octavos de la Liga de Campeones.

Luka Modric ha sido el futbolista del Real Madrid elegido para hablar este lunes antes de que lo hiciera Carlo Ancelotti en Anfield, donde los blancos enfrentan al Liverpool este martes por la ida de los octavos de final de la Champions League.

En ese sentido, estas son las declaraciones más destacadas que ha realizado el mediocampista croata en sala de prensa:

Su renovación

"Estoy mejorando después del Mundial, me equivoqué porque empecé a jugar inmediatamente tras mi vuelta en vez de hacer un programa específico pero cuando el míster te dice de jugar claro que quieres. Poco a poco creo que voy llegando a mi nivel y espero seguir así hasta final de temporada. ¿Mi renovación? No te puedo decir nada, no he hablado con el club todavía. Es como el año pasado. Estoy muy tranquilo. Siempre que me preguntan esto es un poco aburrido porque es siempre lo mismo. Quiero seguir aquí, yo me siento bien, quiero seguir en el Real Madrid pero vamos a ver, tengo que hablar con el club y ver lo que el club piensa. Quiero seguir y merecer seguir, no quiero que nadie me regale algo. En mi vida nadie me ha regalado nada. Quiero seguir pero solo por merecimiento, no por mi historia y lo que he hecho. Independientemente de lo que pasa, nada puede cambiar mi relación con el Real Madrid. Es el club de mi vida y nada ni nadie puede cambiar esto".

El partido ante el Liverpool

"Nos espera un partido muy importante y muy duro contra un rival muy bueno, ante un rival histórico, con una afición tremenda que aprieta mucho y tenemos que hacer un gran partido para ganar o tener un resultado positivo para la vuelta en nuestra casa. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel como equipo. Ya hemos jugado aquí, lo hemos hecho bien y espero que mañana podamos repetirlo".

Jugar con Kroos

"No me molesta lo que se está diciendo de mí. Llevo diez años en el Real Madrid y sé que la exigencia es máxima. Sé que se dicen cosas desde fuera, es normal, el Real Madrid es el mejor club del mundo. Que Toni o yo no podemos jugar juntos... antes del Mundial lo estábamos haciendo muy bien y después del Mundial parece que no podemos. Llevamos mucho tiempo juntos hemos perdido y hemos ganado mucho jugando juntos. No me molesta, estoy acostumbrado y nosotros tenemos que seguir haciéndolo bien y ya está".

¿El posible fichaje de Bellingham condiciona su renovación?

"Tchouaméni, Camavinga, Fede, Ceballos... lo están haciendo bien, tienen un gran futuro por delante y va a depender de ellos lo que consigan aquí. Tienen que seguir trabajando, aprendiendo... no están por casualidad aquí. Luego depende de ellos lo que consigan aquí, ya lo están haciendo bien y seguro que en el futuro lo van a seguir haciendo mejor. ¿Bellingham? No te puedo decir, no lo sé. Creo que es un caso aparte y que no tiene nada que ver".

Vinicius, víctima de racismo

"Nosotros defendemos y apoyamos a Vinicius todos los días. El racismo y los insultos no deben estar en un campo de fútbol. Tenemos que actuar y ser más contundentes con estos actos y centrarnos en el juego. Tiene todo el apoyo de todos y le apoyamos absolutamente en todo".

Su futuro en la Selección croata

"Después del Mundial mi plan es seguir hasta la Liga de las Naciones y después aún no lo he pensado, no he decidido todavía que voy a hacer (selección de Croacia). Quiero terminar esta competición que empecé jugando y tengo que pensar muy bien lo que tengo que hacer. El Real Madrid nunca me ha exigido nada, nunca me ha pedido que deje la selección. No ha habido ningún ultimatum. Jugar en la Selección nunca ha afectado a mi nivel en el Real Madrid. Sé que se habla mucho de mi edad pero hasta ahora he demostrado que se puede hacer, en ningún caso ha afectado en mi tiempo con el Real Madrid".

¿Apuesta con Ancelotti?

"No hay ninguna apuesta con Carlo, podría haber mejorado este número si hubiera marcado el penalti del otro día. Estoy contento en la posición en la que juego".

Ganar su sexta Champions

"Ganar la sexta Copa de Europa sería maravilloso pero no lo hemos hablado entre nosotros ni que supone ganar esta sexta Champions. Vamos partido a partido como hemos hecho siempre y lo hicimos el año pasado. Estamos preparados para todo lo que nos espera esta temporada, a ver si es posible lograrlo otra vez".

Cómo prepara el partido

"Preparo estos partidos casi como siempre. Conocemos a todos los jugadores en este tipo de partidos, hemos jugado contra ellos en otras ocasiones y sabemos quién juega en tu posición, que le gusta hacer... por eso preparo siempre igual este tipo de partidos y ya está. Estando tranquilo".