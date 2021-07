El seleccionador compareció en rueda de prensa junto a Pedri. "No somos la España de Pedri", dijo el canario.

Luis Enrique y Pedri fueron los encargados de valorar para los medios el estado de España en Londres antes de la semifinal de mañana (21:00 horas, 'Telecinco'). El técnico y el centrocampista analizaron un choque con tintes históricos para ambas selecciones.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa oficial de @Pedri y @LUISENRIQUE21 previa a la semifinal de la #EURO2020 ante Italia.



📍 Hotel Marriott Regents Park (Londres).

Así fue la rueda de prensa de Luis Enrique

Estado de los jugadores: "Salvo Sarabia, el resto está bien. Cuando uno llega a semifinales de un europeo el cansancio desaparece a los 30 minutos de acabar el partido de cuartos".

Sensaciones: "Es una muy buena noticia para los jugadores estar aquí. No somos expertos, ni mucho menos, con lo cual adquirir esta experiencia pasando como pasamos los cuartos, además mereciéndolo, es muy positivo. Pero ahora no hace falta hacer un análisis muy profundo. Mañana tenemos una gran oportunidad de jugar una final".

La posesión de Italia: "Esa es una de las primeras cuestiones. Somos líderes en cuanto a posesión, pero ellos también son una selección que puede hacer uso y disfrute del balón. Esa será la primera batalla por disputar. Se pueden adaptar a jugar sin balón, lo han hecho en algunas fases al principio del campeonato, pero están más cómodos con él. Nosotros preferimos estar con el balón, lo queremos y lo necesitamos".

Hambre: "No he visto esta característica, he visto un grupo que cada vez que ha venido lo ha hecho con mucha ilusión y ganas de hacerse un hueco. Es una buena actitud, la que tienen todas las selecciones. Hemos intentado fomentar el potenciar las virtudes de nuestros jugadores, que son muchas, contrarrestar los defectos y generar un buen ambiente. Creo que lo hemos hecho".

El apoyo de la RFEF: "Es innegable que cuando acepto la oferta de la RFEF es porque me convence su presidente y su director deportivo. No hace falta reforzar lo a gusto y respaldado que me siento aquí. Es un verdadero placer representar como entrenador a España, ya lo fue como jugador. Tengo contrato hasta después del Mundial y me siento superrespaldado".

Evolución: "Estoy muy tranquilo con mi trabajo, lo intento ejecutar de la mejor forma. Rodearse de gente mejor que tú es importante. Si soy mejor o peor me interesa muy poco, sé lo que soy y las ganas que tengo de seguir mejorando. El primer día que me presenté dije que me gustaría traer a los jugadores que volaran, independientemente de su equipo y del resto, y eso es lo que estamos haciendo y lo que haré en toda mi trayectoria en la Selección".

Baggio le califica como el líder de España: "Tengo que decir que no. Los importantes son los que están dentro del campo y los que no participan y siguen siendo líderes porque ayudan al equipo. Lo difícil es marcar, presionar bien, adelantar las líneas... Lo que hacen los jugadores. Si tuviéramos la fortuna de llegar a la final, sería mérito de ellos".

Entrenar en casa antes de cuartos y semifinales: "No nos dejan entrenar en el campo para proteger el césped. Es una pena porque es un entrenamiento muy bonito para los jugadores, pero entendemos que lo primero es cuidar el césped".

La influencia de las posibles bajas de Chiellini y Bonucci, que han empezado la sesión previa al margen del grupo: "Cero. Va a influir cero. Son importantes, pero no hago mis alineaciones en función de la del rival. No es que no me interese, pero me preocupo de lo que podemos controlar. Me gustaría que estuvieran los dos y, además, Spinazzola en vez de estar lesionado de gravedad".

Laporte: "Desde que cumple los requisitos para poder jugar con la Selección nos ha dado lo que todos vemos. Es un central top en ataque y en defensa. Siempre digo que es una posición muy concreta, en la que necesitamos claridad para que nos dé superioridad en la salida de balón, dominar las dos piernas, tener juego aéreo, tener un buen físico para las disputas...".

Exceso de ganas: "Tenemos a Joaquín Valdés, el psicólogo, y siempre comentamos la importancia de llegar con la motivación justa y necesaria. Intentaremos evitar la sobreexitación. Mi consejo a los jugadores es que se centren en lo que tienen que hacer en el campo, que hace que te evadas de lo de fuera. No somos expertos, pero no nos falta experiencia. En este partido representan a todo un país y les hace mucha ilusión. Espero que estemos a la altura".

Inglaterra y el factor campo: "No me atrevería a decir que Dinamarca está encantada con estar eliminada... Mañana espero y deseo que haya más españoles e italianos que ingleses, pero son cosas que no puedo controlar y no voy a poner ni un gramo de mi energía".

Su etapa en Italia: "Estoy encantado de volver a encontrarme con Italia, un país al que le tengo mucha admiración. Me encanta visitar Italia, es un placer enfrentarnos a ellos. Lo haremos también en la Final a Cuatro de la Nations League".

Pasado en la Roma: "Será un placer volver a ver a De Rossi, he hablado con él hace dos o tres semanas por teléfono. Hace una década éramos mucho más jóvenes los dos, pero siempre hemos tratado de mejorar nuestro fútbol ofensivo. En Roma ya era mi filosofía de fútbol. Si pudiéramos ganar mañana sería una gran noticia, pero si gana Italia con méritos los apoyaré en la final".

El papel de Thiago Alcántara: "Es un gran jugador, todo el mundo sabe la calidad que tiene. Pero somos un equipo fuerte, trato de darle a todos los jugadores minutos. Ha ayudado mucho a la plantilla con su experiencia y estamos encantados de tenerle con nosotros. Las decisiones hablan mejor que yo".

El codazo de Tassotti: "Hace tantos años que ya... Creo que me quedó hasta mejor la nariz. He podido hablar con él tres o cuatro veces, pudiendo encontrar una persona honesta y buena. Trabaja de segundo entrenador con Shevchenko con Ucrania. Nos centramos en jugar. Repito que tengo un muy buen recuerdo de mi estancia en Italia, de la gente en Italia".

Cercanía con los jugadores: "Siempre he sido cercano con el jugador, me encanta, lo he sido toda mi vida. Me encanta empaparme de su juventud y tratar de imprimirle mi idea. Te recomiendo que no preguntes a los actuales porque todos quieren jugar y hacen la pelota".

Los ataques de Italia por el centro: "Todos los equipos, todas las selecciones, mantienen jugadores en el eje central y, por norma, hay muchos más espacios en las bandas. Vamos a intentar con nuestro juego, con extremos abiertos, abrir el campo lo máximo posible y perjudicar al rival. El eje central es el más corto hacia el gol, pero también el más ocupado. La mayoría de los huecos están por fuera".

Así fue la rueda de prensa de Pedri: "¿Eurocopa y Juegos? Como dicen el Barça y Guardiola, son muchos partidos"

La España de Pedri: "No lo es. Somos un gran equipo y eso es lo que determina que estemos en la semifinal".

Titularidad: "Si tengo la oportunidad de jugar, intentaré hacerlo lo mejor posible".

Sarabia viaja pese a estar lesionado: "Se ve el grupo que somos porque aunque no pueda jugar se queda apoyando a los compañeros. Todo el equipo haría lo mismo y ahí se ve la importancia del grupo que hemos creado. Creo que se nota también dentro del campo".

Eurocopa y Juegos: "Siempre he dicho que lo que me gusta es el fútbol, jugar partidos. Es verdad, como dicen el Barcelona y Guardiola, que son muchos partidos":

Cero tiros a puerta en la Eurocopa: "Siempre he dicho que es una de las cosas que quiero mejorar. Es una de las cosas que tengo en cuenta y que me recuerdan el míster y mis compañeros. Es una de las cosas que tengo que mejorar para el futuro".

El jugador con más kilómetros: "Los días después de los partidos claro que estoy cansado, pero intento comer bien, descansar y estar hidratado. Siempre intento correr para mí y para los compañeros".

El físico, clave: "El fútbol moderno se está volviendo mucho más físico y sólo con la calidad no te llega, tienes que prepararte muy bien. La tenemos en cuenta".

Pelea en el centro del campo: "Tienen un gran medio del campo, mucho potencial, como nosotros, ahí. Va a ser muy disputado en esa faceta y se lo llevará el que tenga menos errores".

Ídolos: "Admiro a todos los jugadores, me gusta ver fútbol y me encanta ver a todos cuyo estilo se asemeja al mío. Intento ver los partidos de los jugadores de Italia y de todos los del mundo".

Thiago: "Es un espectáculo verle entrenar y jugar con él. Tiene una calidad inmensa, lo ve todo el mundo por la tele. Al margen de él, también los otros compañeros, que son un espectáculo".

Nervios antes de los partidos: "Al principio. Me quedaría en el primer partido con Las Palmas, en Segunda División. Empecé un poco dubitativo pero cuando recibí el cariño de la afición me solté".

Su importancia: "Me siento como uno más. Lo importante es el equipo, desde los 11 que elige el míster a todos los demás".