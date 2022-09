Rueda de prensa de Luis Enrique en la Selección España hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El técnico comparece antes de la "final" contra Portugal, por la UEFA Nations League. "La línea más potente que tengo es la defensa", asegura.

Luis Enrique Martínez, entrenador de la Selección de España, y Pablo Sarabia, futbolista del combinado nacional, atienden este lunes 26 de septiembre a los medios de comunicación en Braga antes del partido que La Roja disputará ante Portugal, en el que ambas selecciones buscarán la clasificación a la inal Four de la UEFA Nations League.

LA RUEDA DE PRENSA DE LUIS ENRIQUE Y PABLO SARABIA EN DIRECTO:

Luis Enrique

En instantes, las declaraciones del entrenador asturiano...

Dudas tras la derrota: "Esto es el fútbol. El que no lo acepte...lo importante es que no haya dudas donde debe haberlas, y no las hay. Aquí no hay partidos amistosos. Hay partidos oficiales contra rivales de mucho nivel. Ahora nos ha tocado perder tras once meses sin hacerlo. El panorama del fútbol de selecciones ha cambiado. No me importan las excusas, pero tenemos muchos jugadores sub-21. Estamo en un proceso de crecer. Pero tenemos que mejorar y aceptar cada derrota como parte del proceso. Las notas es lo más importante".

El nivel de Portugal: "Ha conquistado recientemente la Eurocopa y la Nations League, siempre salen buenos jugadores. Somos vecinos y es un país como España, siempre salen jugadores de categorías inferiores, son de las mejores del mundo. Es una Selección con jugadores más "hechos", que son titulares en sus equipos. Exportan jugadores hace más tiempo que España. Es interesante esa situación y ojalá triunfemos las dos en el Mundial".

La importancia del partido: "Teníamos una gran oportunidad ante Suiza, pero ahora tenemos una final. Es positivo llegar a la sexta jornada con estas posibilidades. No especularemos nunca, no lo haremos mañana. Es un escenario muy atractivo: en Braga y ante Portugal".

Una reflexión que pidió hacer Luis Enrique: "No hay amistosos. En esta nueva época, aquí se juegan partidos oficiales contra rivales de tu mismo nivel. Ganamos a Suiza, que llevaba no sé cuánto tiempo llevaba sin perder en casa. Y ahora nos pasó contra Suiza a nosotros. Ojead los resultados. En una situación de cambio generacional, había jugadores con edad de Sub-21 que podrían ir al Mundial. Siete jugadores. Implica algo, no son excusas, pero son reflexiones que hago para saber que estamos en una idea de crecer. Aceptamos la exigencia y el camino ha sido positivo hasta ahora. Lo vemos con la respuesta de la afición en cada campo que vamos".

Favoritos al Mundial: "Da igual lo que diga. Es una guerra perdida. El comentario de Argentina - Brasil que hice es porque me preguntaron por Argentina y su victoria ante una Italia con bajas. Ambas serán favoritas siempre, jueguen el Mundial que sea, en la época que sea. Igual que las potencias de Europa. ¿Alguien se atreve a decir que Francia o Inglaterra no pueden ganar el Mundial? Si queréis favoritos, mirad la lista de la FIFA con los que sumaron más puntos en los últimos meses".

Qué partido espera: "Vamos a competir. Tenemos tres precedentes ante Portugal, no ganamos ninguno pero no perdimos e hicimos buenos partidos. No necesitan tantas ocasiones como nosotros para marcar, nosotros necesitamos más. Pero llevaremos el partido a nuestro terreno, al control y al dominio".

Qué le pide al centrodelantero: "Independientemente de quién juegue de 9, tiene que hacer lo mismo. La misma orden tendrán Morata, Borja Iglesias o Asensio: ocupar espacios, dar apoyo a los demás. Sólo cambia el nombre. No cambia la norma ni el mensaje según quién juegue".

Como los cuartos de un Mundial: "Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial. La afición de Portugal apoyará, nos gusta esa situación. Son 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos sirve empatar. No especularemos. Una final es bonita, no se juegan varias finales en una carrera, y menos en la Selección. La motivación está ahí y estoy seguro que daremos la talla".

Fallos ante Suiza: "Dije que en la primera parte no recordaba que hubiera tantos jugadores tan imprecisos. Pero cuando hemos analizado el partido nos hemos dado cuenta que el partido no fue tan malo. Fuimos imprecisos, pero no de manera tan general. Alabamos el papel de Suiza, en el que estuvieron muy acertados en el balón parado, un arte que iguala a las selecciones. Hay que pensar de manera positiva para el siguiente partido".

Balón parado: "No lo sé...después de quince años de jugador y diez como jugador...no lo sé. Puedes encajar gol siempre. He estado en clubes donde se convirtió en una obsesión y acabó siendo un desastre. No lo pienso trabajar de forma exhaustiva en la Selección. Lo único que tratamos es adaptanos a jugar en menos de 24 horas. Por supuesto que lo estudiamos".

El valor de su defensa: "Me da igual la edad...creo que la línea más potente que tengo es la defensa. Aquí no hay una línea que tiene que defender simplemente. Defienden y atacan un todos".

Ser entrenador es un poco más complicado que ser periodista: "Vine aquí pensando una cosa. Tras ver los entrenamientos pensé otra y después de Suiza, otra. Ahora, preparo el equipo para jugar una final. Y mañana sacaré un equipo para poner en los máximos apuros a Portugal. Los cambios en el once es cosa vuestra. Así veréis que ser entrenador es un poco más complicado que ser periodista. Haced de periodistas a ver qué pensáis. Seguro que no hay unanimidad".

Mensaje a la afición: "Aquí soy tímido. Imagínate en el vestuario...la respuesta la tienes paseándote por La Romareda o A Coruña. Mucha gente joven con la camiseta de España. No puede garantizar nada, pero sí que de miedo no vamos a morir"





Pablo Sarabia

Jugar sin '9' puro: "Tenemos la idea del míster de que juegue con quien juegue tiene la misma idea y funciones dentro del campo. Puede ser que haya jugadores más asociativos o rematadores, pero no cambia nada. Todos tenemos nuestras funciones. Es lo mismo, no cambia nada".

¿Qué espera de Portugal?: "Veo un partido muy disputado. Como los anteriores contra Portugal. De mucha dificultad porque somos dos selecciones con diferente idea pero muy potentes. Tienen una calidad invidivual enorme y vamos a intentar hacer todos los méritos posible para poder ganar".

La fuerza de España: "Desde el primer momento, la fuerza de esta selección es el equipo. Cualquiera que haya venido ha dado el nivel. Tenemos una idea, que es lo más importante, y esa es la gran fuerza. Hay plena confianza en todos los compañeros. Defendemos esa idea y es nuestro método para conquistar partidos".

Final anticipada: "Sabíamos que nos la íbamos a jugar mañana. Pensamos que Portugal iba a hacer un buen papel, pese a haber sacado otro resultado ante Suiza".

