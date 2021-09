El central habló por vez primera desde su salida frustrada del equipo hispalense en la previa del importante partido de Champions en Alemania.

En la víspera del segundo encuentro de Champions League entre Wolfsburgo y Sevilla, Julen Lopetegui y Jules Koudé fueron los protagonistas.

Koundé: "Fue un verano animado, ahora el equipo me necesita y yo a ellos"

Preguntado por cómo se encuentra, Koundé explicó con tranquilidad que "me encuentro muy bien, creo que como el equipo. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos y ahora toca un rival diferente, muy completo y difícil y estamos en buen estado de forma y debemos demostrarlo para ganar los tres puntos"

Respecto al partido esperado aseguró que "es un rival de buena calidad, con balance entre lo ofensivo y lo defensivo. Tiene velocidad arriba y también jugadores que saben jugar la pelota. Será un partido igualado entre dos buenos equipos. Tenemos nuestro juego de posesión y de buscar tener ritmo y ser agresivo. Intentaremos dar la máxima intensidad para incomodar al rival"

En cuanto a si el Wolfsburgo es el rival más duro del grupo, el galo señaló que "no tenía claro si era el rival más complicado, es algo que veremos mañana. Nos concentraremos en nosotros. El primer partido fue difícil y nos equivocamos y ahora esto es pasado y debemos centrarnos en el partido de mañana. Es la competición con la máxima exigencia".

Preguntado por su situación durante el pasado verano donde pudo cambiar de equipo y cómo se encuentra, explicó que "todo sabemos que fue un verano, no complicado pero sí animado. Eso es pasado y ahora estoy concentrado en el equipo y en lo que hemos de hacer. El equipo me necesita y yo les necesito a ellos. De momento me estoy encontrando con los resultados del equipo aunque tengo margen de hacerlo mejor que la pasada".

Lopetegui: "¿La alineación de mañana? No somos de grandes sorpresas"

Preguntado por el rival, Lopetegui lo definió que "es un equipo completísimo ofensiva y defensivamente, muy completo y que nos obligará a hacer un partido completo para intentar sumar los tres puntos"

El técnico vasco también elogió al Wolfsburgo diciendo que "es un rival que ha empezado bien, es alemán y hemos de prepararnos bien".

En cuanto a la posible alineación y el estado físico de En-Nesyri, aseguró que "En-Nesyri era baja este partido por sanción, esperemos que se recupere pronto pero estamos centrados en lo que están. No somos de grandes sorpresas, somos bastante previsibles en cuanto alineaciones".

Respecto al tropiezo en casa frente al Salzburgo y si condiciona, explicó que "no nos cambia lo que pasó en el primer partido, si no centrados en el próximo partido ante un gran rival".

Sobre Munir explicó que "todos los que están aquí nos van a ayudar y deben estar preparados, está trabajando bien y seguro que nos ayudará".

Respecto a cómo se encuentra Koundé explicó que "estamos en otoño y el verano pasó y solo centrados en lo que debemos hacer".