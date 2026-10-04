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Heimir HallgrímssonGetty
Sam Vreeswijk
Traducido por

Rueda de prensa de Irlanda suspendida de inmediato tras una acusación de un periodista israelí

Irlanda vs Israel
Irlanda
Israel
UEFA Nations League B

El duelo de la Liga de las Naciones entre Irlanda e Israel de este domingo por la noche llega con una previa convulsa. El sábado, la rueda de prensa de Irlanda fue interrumpida antes de tiempo tras una pregunta de un periodista israelí.

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo por la noche en la Liga de las Naciones, en terreno neutral en Serbia. La semana pasada, ambos países ya jugaron entre sí, entonces en Hungría. Irlanda ganó aquel partido por 0-3.

Alrededor de ese encuentro hubo de todo. Así, los jugadores irlandeses miraron fijamente al césped durante el himno israelí, no estrecharon la mano a los jugadores de Israel y llevaron brazaletes negros «en reconocimiento a todas las víctimas del conflicto de Gaza».

Pero no quedó ahí. La federación irlandesa de fútbol anunció después de ese partido que estaba investigando denuncias de insultos racistas por parte de aficionados israelíes dirigidos a Adam Idah, delantero de Irlanda.

Y de eso se habló también el sábado, durante la rueda de prensa previa al Irlanda-Israel. «Sus jugadores llamaron “monos” a nuestros jugadores durante el partido», le dice un periodista israelí a Heimir Hallgrímsson, seleccionador de Irlanda.

UEFA Nations League B
Irlanda crest
Irlanda
IRL
Israel crest
Israel
ISR

«Eso no es cierto en absoluto», interviene el jefe de prensa de Irlanda. «Vale, damos por terminada aquí la rueda de prensa». Cuando le piden al periodista que devuelva el micrófono, este se niega: «No me pueden quitar el micrófono. ¡Eso no se puede hacer!»

«Los jugadores no mienten al respecto», continúa. «Esto no es mentira. Esto es lo que ellos dicen. Esto es una rueda de prensa. Nos han invitado a estar aquí y podemos hacer preguntas».

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