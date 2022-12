El entrenador francés habló en la previa de la final frente a Argentina y aclaró su postura sobre Benzema.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, compareció ante los medios de comunicación en la previa de la gran final del Mundial de Qatar, donde se enfrentará a la Argentina para definir qué equipo es el mejor del mundo.

Declaraciones de Didier Deschamps en rueda de prensa

La previa de la final: “El contexto de una final siempre es especial. Hay un lado emocional que puede ser diferente para cada jugador. Cuando es la primera final para un jugador, hay menos datos y referencias. Jugar varias finales ayuda. Hay una gestión emocional que es importante".

Su futuro: "La selección francesa es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya como jugador. Y tengo el privilegio de comprobarlo como entrenador. Es la pasión, el altísimo nivel. Soy muy feliz en este puesto. Lo más importante nunca he sido yo, sino la selección. Está por encima de todo, estoy a su servicio, y sigo ahí para el partido de mañana. Pero yo no soy lo más importante. Lo único que tengo en mente es el partido de mañana".

Mbappé: "Cuando tiene que hablar, habla. Ha hablado a veces. Necesita paz y serenidad. Está centrado en el campo, en lo que tiene que hacer en el campo. Se encuentra en un excelente estado de ánimo".

Argentina, el rival: "Siete jugadores de 2018 siguen aquí. Realmente no es el mismo equipo. No voy a comparar, no tiene sentido. Aquello fue en octavos de final. Pero los seis partidos jugados, con diferentes jugadores, diferentes sistemas, eso es útil. Tenemos tres observadores que han visto todos sus partidos. Esto nos permite disponer de información precisa. Argentina puede hacer algo diferente mañana, pero nosotros también. Marruecos, en semifinales, empezó con una defensa de cinco. No lo habían hecho antes. Tenemos que estar preparado para cualquier situación".

Los jugadores afectados por el virus: "Los jugadores estaban durmiendo cuando me fui, así que no tengo la información más reciente. Intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos, de forma tranquila. Hoy habrá datos. Los tendré esta noche y hasta mañana para asegurarme de que estamos listos para este gran partido. Es un tema que les interesa, lo comprendo. Intentamos tomar todas las precauciones posibles, adaptarnos y hacerle frente, sin pasarnos".

Su estado anímico: "No tengo preocupaciones, ni estrés. Lo importante en la preparación de un partido como este es mantener la calma. En una final de la Copa del Mundo, está el partido, pero también el contexto, que es especial. Pero sé que, a los argentinos, y quizá también a algunos franceses, también les gustaría que Messi ganara el título".

Benzema: "¿Se pasa la voz entre periodistas extranjeros para preguntar por él? Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, exjugadores o jugadores lesionados, ni me ocupo yo... Mañana seremos 24".