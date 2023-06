Rueda de prensa de despedida de Monchi del Sevilla en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El ahora exdirector deportivo se despide tras hacer oficial su marcha al Aston Villa.

En el Sánchez Pizjuán, en un acto emotivo, Monchi se despide del Sevilla tras acordar su marcha al Aston Villa. Emociones y aplausos para el hombre que cambió la historia del club, según afirmó el propio presidente, José Castro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El acto de despedida

Las principales declaraciones de Monchi

"Me quedo con el cariño de todos. Es bonito ver a compañeros de todo tipo. Como anécdota, he tenido más mensajes cuando se anunció mi salida que cuando se ganó la Europa League. Eso es muy bonito".

"¿Un momento puntual? Hemos ganado mucho. Cada cosa tiene su motivo"

"Lo he contado muchas veces, soy un director deportivo especial, no al uso. Para lo bueno y para lo malo. Soy Monchi, con mi errores y aciertos. Si no soy Monchi, no creo que aporte lo que puedo aportar"

"Lo más cómodo hubiera sido mirar hacia otro lado, cuando ha cambiado un poquito mi rol. En mi caso, por ser justo conmigo mismo y el sevillismo, si no soy cien por cien Monchi, mejor no estar"

"Había dejado Roma, tenía un preacuerdo con el Arsenal, y cuando me habló Pepe (Castro) vi la luz. Volví convencido de que este era mi último paso. ¿Qué ha sucedido? Que si no soy Monchi al cien por cien, mejor no estar"

"Quiero defender que no me he querido ir del Sevilla, que me voy por respeto al Sevilla y que no me voy por dinero"

"Yo no soy bueno en firmar jugadores, sino en la gestión del día a día. Para eso, necesito unas armas que son las que he tenido casi siempre. Si me falta algo de eso, en mi concepto de director deportivo, no soy yo"

"Fiscalizar no es la palabra. Cuando vine de Roma, me plantearon una idea. Ahora hay otra. Posiblemente, ojalá, pueda ir mejor. No es fiscalizar, sino cambiar algunas cosas. Para mi concepto, yo necesito ser yo"

"La decisión es mía. Nadie me ha dicho 'vete'. Creía que lo más justo era que saliera. Entiendo que el club evolucione y haya modelos distintos. Yo creo que debo estar en el modelo que yo creo"

"Mi primera idea era irme a San Fernando. Descansar, sin presión. Las condiciones de salida eran las mismas si me iba a San Fernando o a otro sitio. Siendo así, empecé a ver y esa opción del Aston Villa me ilusionaba mucho"

"El del Aston Villa es un proyecto ilusionante, para poder quitarle una plaza a los de arriba en la Premier. Además, hay una persona que ha trabajado muchos años en este club que me ha convencido"

"El Sevilla se queda en buenísimas manos. Ha sido un acierto al contratación de Víctor. Los polos se cruzan. Si Víctor empezó de segundo mío, igual yo vuelvo de segundo de Víctor y formamos el lío gordo"

"No me voy por dinero. Voy a cobrar en el Aston Villa lo mismo que aquí"

"No he pagado ninguna cláusula. El Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa, que ha pagado más que la cláusula"