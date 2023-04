Rueda de prensa de despedida de Joaquín del Betis directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El capitán del Betis se retira a los 41 años y el club le ha organizado un acto de homenaje y una rueda de prensa para explicar su decisión.

Joaquín Sánchez se retira. El capitán del Real Betis colgará las botas en junio tras el final de la temporada 2022-2023, lo hará con 41 años y tras 23 años como profesional y 14 defendiendo las "Trece Barras" del club verdiblanco.

Tras conocerse la noticia de su retirada, el Betis ha organizado un acto de homenaje este jueves 20 de abril que comenzará a las 13 horas y en el que habrá también una rueda de prensa en la que Joaquín ha explicado su decisión aunque en GOAL ya hemos esbozado algunos de ellos.

Mensaje de despedida: "Qué difícil es decir 'hasta aquí llegué'. Qué difícil es deprenderme de lo que es mi vida entera. Antes habría sido pronto, y después habría sido tarde. Siempre buscaré la forma de aportar lo que pueda al equipo de mi vida. Echando la vista atrás, me doy cuenta de que no fue fácil. Pero Fernando Vázquez me llamó para incorporarme a la primera plantilla. Llamé a mi padre para decirle que ya era jugador del mejor equipo del mundo, el Real Betis Balompié. En tantos años me he podido equivocar en algún momento, si fue así, pido disculpas. Pero no me arrepiento de nada. Gracias a la afición bética, que es lo que da sentido a este club. la del 'manque pierda 'Joaquín se va, pero el Betis se queda. Es eterno. Viva el Betis"

Por qué se retira: "Retirarme no es una decisión que he tomado a la ligera. Este año me rondaba mucho más. Por mi situación personal. Era algo que terminas diciendo que creo que no hay mejor momento. Así lo creo. Tengo 41 años. En algún momento me tenía que retirar. Yo no quería condicionar mi retirada a que el Betis se clasificara para Champions o que yo consiguiera el récord. Ojalá el Betis se clasifique para Champions".

Con qué se queda: "Cuando tenía 20 años, me atrevía, hacía lo que quería. Si entonces hubiera sabido lo que ahora... Si me tengo que quedar con algún momento, me quedo con aquel niño que lo daba todo por sentirse futbolista".

Estado físico: "A mí no me retira el físico. Así lo siento. Es verdad que las condiciones te merman y la edad pasa factura. Sigo disfrutando del fútbol. Pero el físico no me ha retirado. Me ha retirado mi cabeza, pero no porque estuviera aburrido. Sino porque el momento idóneo; el cuerpo me decía cada mañana que era el momento. Y tras hablarlo con mi familia, así lo he hecho".

Su futuro en el club: "Estoy aquí para ayudar al club. Afortunadamente vamos de la mano hace muchos años. Me gustaría estar al mundo deportivo. Pero me toca aprender. Es una etapa y experiencia nueva. Para poder ayudar, que es lo más importante. Me gustaría sentirme importante en la parte deportiva".

Cómo fue la decisión: "Ha sido una decisión meditada. Primero se lo comunico al presidente, y luego, a mi entrenador y a mis compañeros. A alguno no le ha gustado cómo le ha llegado porque quería dar una sorpresa".

Su mejor momento: "Mi momento estrella es difícil localizarlo en 14 años. He tenido la suerte de vivir muchos momentos maravillosos. Si me quedo uno, es el que que le digo a mi padre que ya soy jugador del mejor equipo del mundo. Como vivencia y recuerdo estará ahí mientras viva".

Pellegrini contaba con él: "El entrenador me ha intentado convencer muchas veces. Él sabe que podía dar mucho más. La admiración que tenemos es mutua. Me ve entrenar y sé que le gusta verme entrenar".

¿Ser presidente?: "A quién no le gustaría ser algún día ser presidente... Pero no es mi sitio. Es el de Ángel Haro. Mi objetivo es sumar y sentirme feliz junto al equipo que me lo ha dado todo".

Su mejor gol: "Me quedo con mi primer gol. De churro"

Su futuro: "Primero empezaré con mi proceso de adaptación. Y tenga cinco o seis meses de vacaciones... veremos. De un modo u otro el fútbol me va a seguir rondando. Me va a costar".

Crecimiento del club: "No me imaginaba el crecimiento de este club en tan poco tiempo. Yo vine con la ilusión de poder disfrutar de mi gente, de mi Betis, de mi vida. Pero sabiendo las dificultades".

El Betis: "Mi vida. Todo lo que veis ahí es mi vida. Fíjate lo que ha cambiado todo esto. La Ciudad Deportiva, el Estadio... El Betis es mi vida desde que he tenido uso de razón. Tuve la oportunidad de cumplir un sueño. Son 23 años como futbolista profesional y cuatro años en la cantera. No concibo esta manera de vivir sin mi Betis".

Decisión firme: "Ahora mismo no hay posibilidad de que no me retire. Ahora mismo tengo la decisión muy clara. Creo que lo que viene puede ser también muy bonito y estoy a tiempo de subirme a ese vagón. Hay muchos proyectos abiertos. Está todo en el aire y hay muchas dudas. Las decisiones cuando se toman, se toman firmes y hay que tirar para adelante. Quiero seguir creciendo como persona y seguir demostrando el cariño que me han tenido todos".

Los mensajes de su familia y sus compañeros

El jugador ha estado acompañado por sus compañeros, la directiva del Betis, su familia y el entrenador, Manuel Pellegrini, que le han dejado algunos mensajes de homenaje.

Angel Haro: "Que tengáis claro que el Betis no ha podido tener mejor capitán que Joaquín. Entrega, compromiso, alegría... todos los valores que encarnan al Real Betis. Su calidad humana es lo que ha hecho que no haya nadie mejor para representarnos. Cuando llegaste en 2015 con el brazo escayolado nadie hubiera pensado que llegaras a estar ocho años con nosotros. Afortunadamente, el fútbol ha sido justo contigo haciendo que pudieras levantar una Copa del Rey de manos de Su Majestad el Rey. Queremos que te lleves todo nuestro cariño, pero no se va a ir del Betis. Es Betis. Queremos que siga en el Consejo de Administración. Nos queda mucho por hacer. Seguir creciendo para asentar al Betis en los puestos alto de la clasificación. Queremos contar contigo. Este acto es un homenaje para mostrarte nuestro cariño. Pero el verdadero homenaje será cuando termine la temporada para que todo el mundo del fútbol te dé la despedida que mereces. Muchas gracias por lo que le has dado al Betis. Por cómo ha luchado por todos los campos del mundo y muchas gracias por ser 'Joaquín, el del Betis".

Manuel Pellegrini: "Joaquín tiene la despedida que se merece. El técnico tiene mucha autoridad pero los líderes más. Joaquín lo es y ha sabido transmitir su ambición a sus jugadores."Andrés Guardado: "Para mí tomar su sucesión es una responsabilidad. Uno se da cuenta de lo que es el Betis fijándose en cómo es él".

Sergio Canales: "Nos ha hecho emocionar durante su discurso y es difícil pensar que no esté el próximo año. Su ausencia se va a hacer notar. "Joaquín se ha convertido en una de las 13 barras"

Juanito: "Todo lo que nos has dado a los béticos nos va a quedar en el corazón":

Rafael Gordillo: "Aquí he llorado yo más que un día que me llevaron a ver la película de 'Campeón'."

Eduardo Espejo, representante de Joaquín: "Es Joaquín, de España. Joaquín tuvo suerte de venir al Betis, y viceversa. Lo que trasciende al final es el cariño de la gente, y eso es lo que está recogiendo ahora".

Susana Saborido, su mujer: "Ahora no tiene excusa de ir a llevar a las niñas al colegio. Yo no me creía que se iba a retirar. Temblando estoy con la nueva etapa".