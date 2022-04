Rueda de prensa de Courtois antes del Chelsea-Real Madrid: Champions League 2021/2022

Por Jorge C. Picón - Thibaut Courtois será el único representante del Real Madrid que hablará ante los medios antes de jugar contra el Chelsea. El positivo de Ancelotti en coronavirus no le ha permitido viajar a Londres con el resto del equipo, por lo que solo comparecerá el portero. Se espera que el italiano de negativo en las próxima horas y llegue para el encuentro que se disputa mañana miércoles a las 21:00.

Courtois, uno de los líderes del equipo tanto dentro como fuera del campo, tendrá que analizar el difícil duelo de mañana contra el equipo que les eliminó la temporada pasada. Además, un club que forma parte de su pasado, pues militó en el Chelsea entre 2011 y 2018. También podría ser preguntado al respecto de Mbappé y su posible llegada al conjunto blanco.

Thibaut Courtois

Eliminatoria. "Esa eliminatria del año pasado fue difícil sin la afición. Era más adelante en la temporada. Estamos tods muy bien, sabems lo que nos jugamos. En Vigo era un partido importante y lo sacamos adelante. Yo ayudé al equipo y espero hacerlo mañana"

Ex equipo. "Es un pasado. He jugado aquí cuatro años. Solo tengo recuerdos bonitos. Quizás la salida no lo fue tanto pero las despedidas nunca son fáciles. Vengo aquí con el Madrid para intentar clasificarnos"

Críticas. "Pasa siempre en el Madrid. Aunque venimos de una buena racha siempre hay críticas y la gente duda. No hay problema para nosotros. Sabemos que no hemos ganado nada, solo la Supercopa. Queremos ganar más y tenemos confianza en el equipo"

Líder. "Es un papel que toca. Un portero es muy importante, por parar y por ayudar en el juego. Un equipo que gana trofeos necesita tener buena defensa, buen portero y meter goles. Es el fútbol moderno. En Vigo solo participé en la primera parte, en la segunda nada. Lo importante es cuando participas y que eso sirva para ganar el partido".

El artículo sigue a continuación

Ancelotti.

Antes del belga, Thuchel, entrenador del Chelsea, habló desde la ciudad deportiva de los blues. Entre todas sus respuestas, el alemán destacó la figura de Benzema. Estrella de este Real Madrid. "Elogiaré a Benzema, Hace dos años dije que era el jugador más infravalorado", aseguró en rueda de prensa.