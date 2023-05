Rueda de prensa de Ancelotti de la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Carlo Ancelotti compareció en la previa de la final de la Copa del Rey junto a Dani Carvajal

La final de la Copa del Rey 2023 se disputa este sábado 6 de mayo en Sevilla y la Real Federación Española de Fútbol ha dispuesto todo los ingredientes para que se viva una fiesta del fútbol entre el Real Madrid y Osasuna en La Cartuja.

Como es habitual, en la previa de la final de la final hablarán los entrenadores de ambos equipos. Jagoba Arrasate lo hará primero y luego hablará Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, a partir de las 19:15 horas desde el estadio de La Cartuja.

Tras la comparecencia, el Real Madrid se entrenará en el escenario de la final a partir de las 20:00 horas, 26 horas antes de que dé comienzo el gran partido.

Ancelotti

Ilusión. "Jugar una final siempre da mucha ilusión. Siempre pienso antes de una final, que puede ser la última. Lo pensaba en 2003 y lo pienso hoy. Hay que disfrutarlo y es lo que le pido a los jugadores, son partidos especiales y los preparamos con todas las ganas y toda la ilusión".

Ganar sin pensar en el City. "Mañana salimos sin pensar en lo que pueda pasar después. Los jugadores piensan lo mismo, están muy motivados. Son partidos muy exigentes y preparar estos partidos con esta plantilla es muy sencillo".

Modric. "Es una duda que tenemos. Ayer entrenó muy bien, hoy lo va a hacer. Luego lo evaluaremos. Si él no tiene problemas y está cómodo va a jugar, esto es obvio".

Su futuro. "Me juego una final de Copa del Rey y una semifinal de la Champions, no me juego la vida. Mi vida está bien. La Copa del Rey es una competición importante, que no lo parece al principio pero que ahora lo es. Mi futuro está muy claro, mi contrato caduca el 30 de junio de 2024".

Proteger la salud de Vinicius. "Lo de las rojas es muy importante en esta competición, es verdad que las rojas protegen la salud de los jugadores pero no todas, a veces son equivocadas. Mañana pensamos en lo que va a pasar en el campo contra un equipo que merece como nosotros estar en la final. Cada uno quiere fair play, evitar protesta y como los árbitros queremos que salga un partido perfecto por todos los lados".

Justo jugarse su continuidad. "Hablar de esto no es correcto, tengo un cariño extraordinario con el presidente y José Ángel para mí es suficiente. Pienso en jugar una final y una semifinal".

Modric y arriesgar. "Si el jugador no se siente cómodo, no vamos a arriesgar".

La defensa. "Cuando un análisis de un partido, habitualmente es un análisis que comparto con los jugadores y muchas veces no pueden estar de acuerdo. Incluidos los defensas. Claro que va a cambiar, son partidos especiales estos".

Aspecto mental. "Es muy importante, en este momento tres días de descanso son suficientes sin contar el viaje, por eso nos quedamos mañana para dormir y recuperar mejor. A nivel mental son partidos que no hace falta decirle al equipo para estar concentrados, la motivación llega sin problemas".

Alaba. "Es un tema que hemos evaluado esta semana. Él está muy bien, ha puesto mucha carga en el entrenamiento, pensamos que mañana no va a arriesgar. Pero en el fútbol no puedes tener al 100% seguro que no va haber problema, pero está totalmente recuperado y mañana va a empezar el partido".

Celebración. "Cuando ganas tú tienes que celebrar, luego hay maneras y maneras de celebrar. Nos gustaría celebrar con nuestra afición".

Saber a poco si no gana la Champions. "Nosotros estamos centrados en el partido de mañana".

Ponerle difícil la alineación. "Hemos llegado aquí no solo con once, hemos llegado por el compromiso de muchos. Recuerdo la remontada ante el Villarreal con jugadores que no jugaban desde el principio como Asensio y Ceballos han dado el empujón para llegar hasta aquí".

Qué final ve mañana. "Le dije a Jagoba porque lo sabía. Mañana va a ser un partido igualado. Un rival fuerte, bien organizado, un partido importante para ellos. Tenemos que estar listo y manera los momentos difíciles".

Carvajal: "Vinicius era carne de meme y ahora está entre los 3 o 4 mejores del mundo"

Getty Images

Arsenio Iglesias. "Antes de nada quería mandar un abrazo y darle el pésame a la familia de Arsenio Iglesias, una persona importante en el mundo del fútbol".

Qué hay que hacer bien para ganar una final. "Queremos intentar hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí para poder levantar la Copa".

Reactivarse en esta época del año. "Como todo deportista tienes mejores y peores momentos. A nivel de confianza me encuentro muy bien y muy enchufado. En el vestuario tenemos muchos jugadores que están acostumbrados a este tipo de partidos".

¿Por qué se ha tardado en volver a una final de Copa? "Nosotros a principio de temporada nos planteamos alcanzar todos los títulos posibles y es verdad que la Copa se nos venía atragantando. No sabría darte una razón, este año sí que hemos conseguido llegar a la final".

Perjudica ser favorito. "Nosotros no nos vemos favoritos. Osasuna se ha ganado estar en esta final y hemos visto hace pocos días como ante el Barcelona con los menos habituales han sido capaces de competir".

Apoyo de los compañeros con las decisiones en contra de los árbitros. "Soy uno de los jugadores del equipo que más encima estoy de los árbitros, quizás sea algo que deba corregir. El otro día me costó la primera amarilla el protestar al colegiado y quizás nos costó el partido. Siempre intentas rascar y que la próxima decisión caiga del lado de tu equipo. ¿Lo que dijo Courtois? Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, no creo que tengan premeditación. Sí creo que muchas veces deberían proteger más lo que es jugar al fútbol y no al equipo que intenta destruir o perder tiempo cometiendo faltas e infracciones, debería ser un punto a corregir el año que viene".

Evolución de Vinicius. "Cuando llegó con nosotros, tuvo una presión tremenda, fue carne de meme, que sí no la metía, que si mucho regate y no culminaba las acciones y sobreponerse a eso y ser uno de los 3 o 4 mejores del mundo es algo que he visto muy poco. Todo lo que es actualmente se lo ha ganado con creces".

Sobre sí mismo. "Es verdad que en estos meses he encontrado más mi nivel óptimo. Las críticas hay que respetarlas, no todo es un camino de rosas en el mundo del fútbol. Como dijo Aspas hace poco el verde nunca engaña".

Emoticono en instagram. "En ese momento pensaba que la segunda no era acción de segunda amarilla. Vinicius es uno de los perjudicados de lo que decía antes. No lo digo solo por Vinicius, lo digo por todos lo que se atreven y hacen que este deporte sea tan bueno y hacen que todos los espectadores disfruten y tengan ganas de verlo".

Motivación especial. "Sinceramente sí que noto una atmósfera especial, hay muchos jugadores que no tienen este título y nuestra manera de afrontarlo no es distinta a la de una Champions. Mañana aparecerá ese nervio de siempre de una final y ojalá podamos ganar mañana y alcanzar la Copa".

Partido intenso de Osasuna. "Viendo la calidad que tiene su entrenador y la historia que tiene Osasuna y su lema de que "nunca se rinden" parecido a lo nuestro, entendemos que va a ser un partido intenso y que van a salir con el cuchillo entre los dientes. No podemos dejarnos nada".

Estimular este título de cara al final de temporada. "Tenemos dos semanas en las que prácticamente se decide nuestra temporada ya que en LaLiga se nos ha complicado muchísimo y el primer asalto es mañana. Como bien ha dicho el míster, tenemos la posibilidad de ganar en dos años todos los títulos posibles a nivel de clubes".

Rueda de prensa de Ancelotti de la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Carlo Ancelotti - Real Madrid Hora 19:15 Sede La Cartuja, Sevilla TV RFEF TV y Real Madrid TV

La comparecencia se podrá ver en directo a través del streaming de los canales oficiales de la RFEF y a través de Real Madrid TV y tendrá lugar el viernes 5 de mayo a las 19:15 horas.