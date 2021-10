El Barcelona se juega su futuro en la UEFA Champions League y Ronald Koeman ha dado en rueda de prensa la visión de cómo afrontan su partido ante el Dinamo Kiev y ha confirmado que la renovación de Ansu Fati está cerca.

"Es verdad que jugamos el año pasado contra ellos y hoy en día es mejor equipo que hace un año. Claramente sabemos qué podemos esperar. Es verdad que nos jugamos nuestro futuro en esta Chamoions League. Al perder dos partidos, nos toca ganar y no hay otra cosa", explicó.

Cómo afrontan el partido: "Hay que salir como cualquier partido en que intentamos preparar bien el partido. Analizamos al rival poniendo el mejor equipo posible sabiendo la situación de los jugadores. Tenemos una sanción para Eric y el resto está capacitado para ganar".

Tienen equipo para competir: "Bueno, competir sí se puede pero no se puede exigir ganar la Champions comparando con otros equipos, que están por delante. Intentamos llegar a este nivel, con gente nueva y joven. Los lesionados aún no están en su mejor momento pero van por buen camino. Y eso frena nuestras aspiraciones. Tenemos equipo para competir y para pasar en esta fase de grupos".

Presión: "Hay jugadores experimentados que deben ser ejemplo en estos partidos y los jóvenes, pese a la presión de ser jugador del Barça, han demostrado que la aguantan. Han jugado partidos contra el Madrid y otros importantes. Con la poca experiencia que tienen, han demostrado que están preparados. También han jugado con sus selecciones. No es que no tengan experiencia para mañana".

Renovación de Ansu Fati: "Es verdad que están cerca. Es una noticia muy importante. Es un jugador joven, con mucha calidad. Es de los que debe marcar el futuro de este club".

¿Condiciona el once el Clásico?: "No tengo en cuenta el nombre del rival. Siempre el primer rival es el más importante. Sí hay que intentar que cada jugador llegue a su mejor nivel. Por eso dije que era imposible que Ansu jugara tres partidos enteros en siete días".

Coutinho: "Philippe ha estado mucho tiempo fuera del terreno de juego y también debe tener minutos para mejorar físicamente. Sabemos de su calidad, hay competencia en su puesto en el mediocampo y arriba. Debe buscar su sitio pero es un jugador importante para los próximos partidos".

Su futuro: "Dije esto porque es la verdad. Nunca tienes la tranquilidad de ser entrenador porque todo depende de los resultados. Y estamos en un país donde las cosas son aún más exageradas".

Liga y Champions: "Seguramente cuesta más en la Champions porque los equipos grandes han mejorado mucho y el Barça ha bajado su nivel en los últimos cuatro o cinco años. No sé por qué. Sólo puedo hablar del tiempo que estoy pero hay un cambio. Hay equipos con equilibrio en su plantilla, con 23 jugadores internacionales y una situación económica mejor que la nuestra. Todo influye".

Objetivo en Champions: "Siempre depende de las circunstancias del equipo y tampoco es normal pensar en llegara semis o cuartos. Lo que hay que exigir es ganar mañana. Es el primer paso. No me importa nada más. Con dios partidos perdidos, necesitamos ganar".

Opción de fichar a Dani Alves: "No sé nada de este tema. Nadie del club me ha hablado de la posibilidad y no me gusta responder".