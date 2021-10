El delantero argentino ya es uno más tras superar su lesión, trabaja para que lleguen los goles y no esconde que se la juegan en Europa.

Sergio "Kun" Agüero está de vuelta. El delantero argentino se ha recuperado de su lesión y al fin ha podido debutar con la camiseta del Barcelona y ahora quiere ayudar a los blaugranas a que le den la vuelta a su complicada situación en la UEFA Champions League tras caer en los dos primeros partidos de la fase de grupos.

Sensaciones tras su debut: "Me sentí muy contento de tener mis primeros minutos y fue una gran noche porque se ganó. Siempre me tocó jugar del otro lado contra el Barça. El estadio impone mucho. Ahora que estoy aquí lo disfruto y lo único que pensé era que el equipo ganara y si me tocaba jugar unos minutos, lo disfrutaría. Muy agradecido por el cariño y me toca demostraren la cancha ese cariño que me mostraron".

Se le juegan en la Champions: "Tenemos que ganar sí o sí y si no lo hacemos estamos casi fuera. Estamos con confianza. Con la ayuda de la gente, mañana nos van a ayudar para sumar los tres puntos que necesitamos".

¿Qué cifra de goles se pone?: "Nunca me puse cifras de goles. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero. En el City ya fui más 9' que segundo delantero y nunca me propuse objetivos sino acabar la temporada de la mejor forma. Si es con goles, mejor. El objetivo es estar bien toda la temporada, marcar goles si puedo y ganar algún título".

¿Cómo celebrará su primer gol?: "No tengo nada pensado. El gol va a venir solo. Por experiencia que tengo, cuanto más piensas en el gol, peor es. Sólo pienso dar el máximo y ganar".

La salida de Messi: "Ya es un tema pasado. A todos nos cayó de sorpresa y prefiero pensar de aquí en adelante. Él está disfrutando y como amigo quiero que lo haga como hizo siempre".

¿Se ve titular?: "Intento entrenarme bien y eso es decisión del técnico,. Cuando haces las cosas bien, tienes más opciones de ser titular. Hay muy buenos jugadores y hay que respetar. El puesto se gana estando bien físicamente y poder hacer las cosas bien en los partidos"

Por qué no usa el 10: "Fue una decisión de entrada cuando fiché porque lo llevé en el Mundial Sub-20 de Holanda y también en la selección. El 10 lo tenía Leo pero cuando Piqué y más del club me dijeron lo del 10, yo ya había pedido el 19. Además, le queda muy bien el 10 a Ansu y estoy muy contento porque haya vuelto tan bien . Es un talento especial y debo agradecer que esté con nosotros".

Ansu Fati: "Es joven, hay que ayudarle a que siga creciendo. Hoy en día es difícil mantenerse en el alto nivel. Estamos para ayudarle e intentar que esté lo más cómodo posible. Todo el mundo lo ve en el entrenamiento. Es uno de esos talentos que no sale a menudo y hay que aprovecharlo porque lo tenemos con nosotros".