Rueda admite que Vidal "puede regresar a Italia o a Alemania"

El seleccionador chileno asegura que el centrocampista "está muy satisfecho en Barcelona" pero deja abierta la puerta del futuro la próxima temporada.

El seleccionador chileno, Reinaldo Rueda, asegura que Arturo Vidal está a gusto en el a pesar del litigio que mantuvo hace cuatro meses con el club pero deja abierta la posibilidad de que el centrocampista pueda cambiar de aires cuando se abra la próxima ventana de fichajes. En declaraciones a Sport expresó, por un lado, que "creo que está muy satisfecho en el Barcelona, la afición lo ha acogido muy bien y espero que donde vaya sea el protagonista que siempre ha sido y cuando venga a la selección llegue en perfectas condiciones". Por el otro, también afirmó que "por lo que sé hay posibilidades de volver a , el Dortmund estuvo hace poco muy muy interesado en él. Pero no hay nada concreto y debe tener paciencia para madurar una decisión".

Rueda no tiene ninguna duda en cuanto a que "Arturo Vidal es un fuera de serie y lo ha demostrado en , en Italia y ahora en , transmite ese carácter, esa personalidad, además de su buena técnica y despliegue físico" para concluir que "es un monstruo en ese sentido, para nosotros fue una gran satisfacción cuando fichó por el Barcelona por lo que significa a nivel mundial, lo seguimos a la distancia y cuando viajamos a Europa también personalmente". Y es que "con la madurez que tiene y la exigencia interna siempre va a querer ser protagonista. Se mantiene muy ansioso cuando no tiene una participación continua. Siempre ha estado acostumbrado a ser un actor principal. Cuando viene a la selección trato de que oriente bien, que no pierda el control, que se prepare al 500%. Seguro que valorará la situación de lo que le ofrece cada club".

Por otra parte, el seleccionador chileno también se refirió a Quique Setién y a su trabajo al frente del Barcelona. "El Barcelona tiene su ADN, una filosofía muy impregnada en la plantilla. Esa oxigenación que llegó con el nuevo míster ha venido muy bien y creo que a Arturo le ha beneficiado".

Por último, reveló cómo mantiene el contacto y la tensión entre todos los miembros de la roja en época de confinamiento: "Tanto en la parte médica como el cuerpo técnico tenemos un contacto frecuente por Whatsapp y FaceTime. Sobre todo al principio con los que están en Italia, casos de Alexis, Isla, Pulgar, Medel; ahora ya con todos, los que están en Alemania, España, . Se están cuidando mucho, siguiendo las normas de prevención; nosotros hacemos algunas sugerencias, pero respetamos la dinámica de sus equipos. Al no ser fechas internacionales FIFA no tenemos autonomía sobre ellos. Es una dinámica diferente para todos y estamos aprendiendo de la situación. Estamos sin duda muy pendientes y en contacto permanente. Personalmente, creo que es la experiencia más extraña que me ha tocado vivir en mi carrera".