Rudy Valencia: “Aquí hay varios árbitros que les hacés una sugerencia y te ultrajan, te putean”.

La atención en la jornada 4 se la robó el Limeño vs FAS.

El día después del polémico partido Municipal Limeño 1-1 FAS, donde los cucheros terminaron con tres jugadores menos, Los Provocadores tuvo a uno de los protagonistas. Rudy Valencia, uno de los que vio cartulina roja.

“Teníamos controlado el partido a no ser por las sinvergüenzadas con las que salió el árbitro, eran tres puntos (que tenían) y nosotros estuviéramos tranquilos en cuarto lugar. El árbitro ya andaba viendo cómo nos perjudicaba… Aquí hay varios árbitros que les hacés una sugerencia y te ultrajan, te putean”, fueron las fuertes declaraciones de Valencia.

El centrocampista de Limeño aprovechó para denunciar el mal arbitraje en Santa Rosa de Lima: “Para mi hubo mala leche (del árbitro). No fue un error, fueron varios. Cuando me echó no lo quise insultar porque me dan como 20 fechas. En todo estadio van tres o cuatro bolitos a insultar como ayer a Renderos. Y Dowson Prado se puso a putear a medio mundo y después se quería pelear con nosotros los jugadores”, contó el jugador.