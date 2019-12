Rudiger, víctima de cánticos racistas en el Tottenham vs. Chelsea

Un drama mundial que sigue presente en el fútbol europeo. Antonio Rudiger, defensa del , ha sido víctima de cánticos racistas este domingo en el derbi londinense que enfrenta a los Blues con el , por la jornada 18 de la Premier League.

En la segunda parte, con el Chelsea ganando 0-2, el ex jugador de la sufrió una agresión de Son Heung-min que le costó al surcoreano la expulsión. Enseguida, Rudiger hizo gestos al árbitro advirtiéndole que estaba escuchando gritos de 'mono' dedicados a su persona, una situación que detuvo el encuentro por unos instantes. Mientras tanto, el español César Azpilicueta le explicaba al árbitro lo que estaba pasando, haciendo los mismos gestos que su compañero.

En ese momento, desde la megafonía del estadio se hizo un anuncio que decía que "el comportamiento racista está interfiriendo con el juego" y ha advertido a los fanáticos en el estadio Tottenham Hotspur. Se referían a las acusaciones racistas de las que estaba siendo víctima Rudiger.

