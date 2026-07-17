Rudi revela su plan para frenar a Messi y elogia a Yamal: «¡Me ha impresionado con algo que no me esperaba!»

A pocas horas de la final del Mundial 2026 contra Argentina, el capitán español, Rodri Hernández, animó a su equipo con una filosofía clara: «La valentía en la vida siempre da sus frutos». Los “Matadores” deben afrontar el partido con un deseo desenfrenado de ganar que supere cualquier temor a la derrota.

El centrocampista del Manchester City, que cumplió 30 años el 22 de junio, afirmó en una entrevista con el diario AS que el equipo llega «con gran entusiasmo y serenidad, conscientes de que es el partido de su vida».

Recordó sus inicios en las categorías juveniles, cuando, con 16 años, medía apenas 160 centímetros, y reconoció: «Nunca imaginé llegar a este nivel, pero con trabajo, disciplina y la búsqueda constante de la superación, se alcanzan estos momentos».

El ganador del Balón de Oro reveló que, tras hablar con Pep Guardiola, se centró en recuperarse de su lesión y fortalecer su musculatura. «Este año me he centrado en llegar en óptimas condiciones al Mundial, y ahora estoy en mi mejor momento».

Sobre la final contra Argentina, Rodri hizo un análisis táctico: «Es un equipo muy distinto a Francia. Son más compactos, dominan la posesión y tienen un gran poder ofensivo. Debemos encontrar la forma de hacerles daño con nuestras virtudes».

Sobre el duelo con Lionel Messi, a quien describió como «un jugador difícil de predecir», Rodri afirmó que la clave está en «alejarlo del área y presionar arriba».

Elogió la trayectoria del astro argentino de 39 años: «Llegar a este nivel y ser el mejor jugador del Mundial es algo increíble».

El capitán también elogió a Lamine Yamal: «Me impresiona su trabajo sin balón y su sacrificio». Deseó que el joven de 19 años logre «ese momento decisivo que decante el partido».

Para cerrar, Rodri lanzó un mensaje a la afición: «Salgan a la calle, unámonos por una causa común. El fútbol nos une; el domingo, que nos apoyen desde la pantalla».