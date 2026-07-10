Rudi García: subestimó a las selecciones africanas... y España se lo hizo pagar

El seleccionador francés Rudi García, al frente de Bélgica, probó su propia medicina cuando España le eliminó 2-1 en cuartos del Mundial 2026 con un gol en el 88, justo tras burlarse de la capacidad de las selecciones africanas para mantener su ventaja.

García ya había generado polémica tras el partido contra Senegal en dieciseisavos, cuando afirmó: «Conocemos muy bien a estas selecciones, pierden su organización táctica en los últimos minutos», palabras que muchos interpretaron como un menosprecio tras la remontada belga, que transformó un 0-2 en victoria 2-3.

Tras ser acusado de racismo, el técnico publicó un comunicado en el que aclaró que su comentario valía también para selecciones asiáticas, europeas y sudamericanas sin la experiencia necesaria para mantener una ventaja.

Sin embargo, España le devolvió la jugada: en el 88’, Kubarsi disparó desde la frontal, el balón rebotó en la mano del portero suplente del United, Sen Lamens, y Moreno marcó.

La lesión del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, complicó las cosas, pero que Kubarsi rematara libre desde el borde del área confirmó la falta de organización que él mismo criticó.

La ironía fue evidente: el técnico francés cayó en la trampa que él mismo había señalado, eliminado por un gol tardío, igual que había descrito a las selecciones africanas días antes.