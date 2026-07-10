Rudi García, seleccionador de Bélgica, asegura que su plan para vencer a España en cuartos del Mundial se basa en espíritu, vitalidad y corazón, y advierte que centrarse solo en defender eliminaría a su equipo.

Según el diario español «Marca», García admitió que España es más fuerte que Bélgica y que muchos pronostican la eliminación de su equipo, pero él confía en llegar a semifinales.

En la rueda de prensa afirmó: «Estamos en cuartos de final y España es una de las grandes favoritas. Conocemos sus capacidades individuales y colectivas; dominan la posesión y tienen mucha personalidad. No podemos limitarnos a defender, porque entonces nos eliminarán. Sabemos marcar goles y tenemos nuestro propio talento. Muchos creen que nos iremos a casa, pero confío en mi equipo y en llegar a semifinales».

El seleccionador añadió: «Nos enfrentamos a un rival más fuerte, pero nos defenderemos con alma y corazón para seguir adelante».

García añadió que su equipo ya superó un desafío similar en octavos de final. ya que Bélgica avanzó a cuartos tras eliminar a Estados Unidos en un partido en el que se anuló la tarjeta roja a Fularin Balugun, tras una llamada del presidente Donald Trump.

El seleccionador añadió: «No viviremos circunstancias más difíciles que las de octavos; hace unos días teníamos 12 millones de aficionados y ahora tenemos muchos más».

El técnico elogió el papel de Romelu Lukaku como baza decisiva que intimida al rival solo con saltar al campo. y confirmó que Kevin De Bruyne, ausente ante Estados Unidos por molestias, ya está listo para enfrentar a España.

Finalmente, García sentenció: «Todos están en buena forma menos Amadou Onana, cuya ausencia nos afecta mucho. Tengo dos onces: el que empezará y el que acabará; y tengo muy claro el plan».