Se jugaba el minuto 80 en Ámsterdam, los visitantes de Eindhoven mandaban por 2-1, cuando Ruben van Bommel arrolló de forma violenta a su rival Aaron Bouwman en un duelo aéreo.

La acción recordó a primera vista al tristemente célebre choque de Toni Schumacher contra Patrick Battiston en la semifinal del Mundial de 1982. Mientras Bouwman, del Ajax, saltaba para disputar un cabezazo normal, van Bommel, con gran impulso, aparentemente solo fue al cuerpo del rival y lo golpeó con dureza, con la cadera por delante, en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

De inmediato se produjo una tangana. Varios jugadores del Ajax se lanzaron furiosos hacia van Bommel, que a su vez fue defendido por sus compañeros del PSV. Uno de los primeros en llegar junto a Bouwman, que se retorcía en el suelo, fue el portero alemán del Ámsterdam Marc-Andre ter Stegen, que pidió con vehemencia asistencia médica para el defensa de 19 años.

El árbitro muestra amarilla... y provoca incredulidad y rechazo

Para la que probablemente fue la gran sorpresa de la mayoría de los observadores, el árbitro Sander van der Eijk mostró tarjeta amarilla. No hubo ninguna posible corrección por parte del asistente de vídeo.

«Para mí, esto no es otra cosa que roja», dijo Davy Klaassen, del Ajax, sobre la falta a su compañero de equipo, que no pudo seguir jugando tras la acción de van Bommel y fue sustituido por el ex del Schalke Thilo Kehrer.

Al parecer, esa también era la opinión de Raymond van Meenen, jefe del arbitraje de la federación neerlandesa de fútbol. Al menos eso informó el periodista Hugo Borst en calidad de experto para la cadena que emitía el partido, ESPN NL.

«Ya he hablado con el jefe de los árbitros, Raymond van Meenen. No va a intentar justificar esto», dijo Borst. «Está de acuerdo en que esto era tarjeta roja para Ruben van Bommel y una decisión errónea».

El PSV sigue invicto y en rumbo firme, el Ajax encaja su primera derrota

Con van Bommel sobre el campo, el PSV logró en el tiempo añadido el gol del 3-1 definitivo por medio de Esmir Bajraktarevic. Con ello, el equipo de Eindhoven escaló al menos de forma provisional al liderato con 13 puntos en cinco partidos. Para el Ajax fue la primera derrota de la temporada.

Además de ter Stegen, el ex del Dortmund Julian Brandt también estuvo en el once inicial del Ajax. Para el Eindhoven marcaron en la primera mitad Ricardo Pepi, ex del FC Augsburgo, y Lutsharel Geertruida, ex del RB Leipzig. Tolu Arokodare firmó para los locales el momentáneo empate 1-1.