Rubén Uría: "De Jong, un fichaje que habla el idioma Barça"

¿Qué está fichando exactamente el Barça con De Jong? En primer lugar, talento puro para asociarse con los compañeros, inteligencia para interpretar el juego de posición y precisión para romper la línea de presión del contrario. En segundo lugar, si cierra la operación, el Barça va a fichar un futbolista que puede ser pivote defensivo, central, interior, volante y también mediapunta. Y en tercera instancia, está haciendo una apuesta para redoblar el espíritu y esencia de su juego, porque De Jong es inteligencia, personalidad, técnica refinada y una lectura de juego sobresaliente. El Barça, que en los últimos lustros vive convencido de gastar cantidades ingentes de dinero en un prototipo de jugador que no acaba de encajar en el estilo del equipo, ahora está decidido a contratar una pieza maestra que consiga dar continuidad a una manera de interpretar el fútbol. Pase, pase, pase y gol. Una bendición para el sector más purista del Barça. Para ese que mendiga ratos de fútbol de seda, un equipo que sea el imperio del centro del campo y un fútbol mitad coreografía, mitad artístico.

En un club donde siempre ha dado mejor resultado fabricar Balones de Oro que comprarlos, el club tira de chequera para lograr su objetivo. Media Europa iba tras de un niño de 21 años y el Barça, que hace unas semanas parecía estar relegado en la subasta, a varios cuerpos de Manchester City y PSG, podría haber adelantado por la derecha a sus fieros competidores. La “bomba” de Jong estalló al filo de la medianoche, que diría Supergarcía, en tres tiempos: primero, con el anuncio del programa “El Club de La Mitjanit” de Catalunya Radio – enhorabuena por el scoop-, que reveló que De Jong y su agente habían escogido el Barça y que una delegación culé se iba a desplazar nuevamente a Amsterdam para cerrar la operación; segundo, con la noticia de Goal, con la mega-oferta del Barça a De Jong, al que ofrece un sueldo de diez “kilos” netos fijos por temporada, más seis en bonus; y tercero, con la noticia del diario “Telegraaf”, que asegura que el Barça pagará 90 millones por el traspaso. Tres puntos de inflexión para comprender la escalada salvaje de la industria del fútbol: 90 por el traspaso y 16 de salario anual. Cifras estratosféricas. Veremos si lo caro sale barato o no. Nadie se acordará del precio si rinde lo que el club espera.

FDJ es un fichaje estratégico para unos, necesario para otros y de consenso para una abrumadora mayoría. Hay quien sostiene que el chico no es ni el mejor del Ajax y quien señala que será el mejor de Europa. El tiempo y la pelota pondrán a cada uno en su sitio. Eso sí, este es un fichaje para que la directiva se ponga una medalla, uno destinado a saciar la sed esteta del lobby más guardiolista, uno para recordar al culé que la casa no va a renunciar a la esencia del cruyffismo. Un fichaje que servirá para que los detractores del Barcelona hagan mofa con La Masia y para que otros se replanteen qué fue de aquello de la cantera antes que la cartera. Este será un fichaje que, si sale bien, tendrá muchos padres. Y uno que, si acaba siendo un fracaso, será huérfano. Todo eso es Frenkie De Jong y todo eso se espera de su manera de jugar. Si el chico acaba ingresando como paje en la corte del rey Messi, su listón de exigencia serán las nubes. Entre otras cosas, porque el Barça no ficha un futbolista, sino un intérprete de su idea futbolística. Alguien capaz de hablar el idioma Barça.

Rubén Uría