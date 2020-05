Rubén Da Silva se rinde ante la Bombonera

El ahora entrenador jugó en Boca Juniors entre 1993 y 1995.

Rubén Da Silva, entrenador del Sonsonate, tiene un pasado como jugador exitoso en el fútbol de , ahí jugo para , y , pero fue con el equipo de Núñez que el uruguayo logró un título en 1991.



El actual entrenador del Sonsonate dijo al programa "Mundo Boca", el cual se transmite por radio, que lo que más le emocionó de jugar en Boca Juniors fue hacerlo en la Bombonera, estadio del cuadro Xeneixe.



“Yo la verdad es que cuando entré a la cancha me olvidaba de todo lo que estaba afuera, de todo el entorno, me enfocaba en lo mío. Jugaba dentro. A veces sentía el aliento del público, pero no se puede jugar afuera. Jugué en el Monumental, pero lo que se vive en la Bombonera un día de partido es incomparable”, dijo el uruguayo, que vive la cuarentena en El Salvador.