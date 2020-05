Rubén Cano: “El Atlético iba a renovar a Raúl, pero no vino, el Madrid siempre tocó jugadores; teníamos fichado a Ronaldo y llegó el Tren Valencia”

El exdelantero y secretario técnico del Atleti desveló la renovación fallida de Raúl antes de ser leyenda madridista y el fichaje fallido de Ronaldo.

Rubén Cano, uno de los más legendarios delanteros del pasó por el programa radiofónico ‘Maneras de Vivir’ en el que desveló varios secretos de su etapa como jugador, pero también en la de su faceta como secretario técnico.

En uno de los episodios recordó cómo Raúl se fue al . "Raulito era un fuera de serie en el Cadete. Le llamaba Maradonita. Me deslumbraba. Un domingo invité al padre al palco. Quedamos en una semana para renovar pero no vino. El Madrid siempre fue de tocar jugadores”.

Añade que “me dijeron que firmó por el Madrid, un año antes de que Jesús Gil dejara las divisiones inferiores, algo que me pareció una locura” y añade que “la gente dice que se fue porque se cerraron las categorías inferiores, pero no fue así, se fue antes de eso” .

“Ronaldo Nazario estaba comprado… pero Gil dijo no y llegó Tren ”

Rubén Cano siguió desgranando sucesos en su etapa dentro del Atlético de Madrid, uno de ellos con Ronaldo Nazario, un jugador al que Rivaldo compara ahora con Haaland y que le supera tanto a él como a Messi o Cristiano antes de los 20 años : "Estaba comprado. Me fui del club y me hice intermediario, porque tenía muchas relaciones y contactos. Vi un pibe de 16 años en , Ronaldo. Dije 'este se sale'. Le dije a mi socio que se fuera a Belo Horizonte a comprarlo. Le dije a Miguel Ángel y fue el chico y estaba allí también el . Ofrecían 600 millones de pesetas. En ya estaba la opción de comprar derechos a medias y le ofrecí al Cruzeiro, con la aprobación de Jesús Gil, 400 millones por el 50% del pase. Dijeron que sí. Que preferían eso. Llamo a Jesús y me dice que sí. Pero Miguel Ángel dijo que no, y acabó llegando el Tren Valencia".

Comparación Luis Aragonés-Simeone

Rubén Cano también fue preguntado por la comparación entre los probablemente dos mejores entrenadores de la historia del Atlético de Madrid, Luis, fallecido pero siempre recordado por los aficionados rojiblancos y Simeone que ha colmado al club de títulos en la última década.

"Al Cholo lo conozco de jugador, de entrenador es lo que veo. Ya como jugador tenía mucho carácter, y como entrenador también. Con Luis tenía amistad. Se hacía respetar, pero se hacía querer. Tenía mucha personalidad, y a veces 'calentón', pero no te atropellaba. El Cholo me da la impresión de que es igual, sobre todo porque son ganadores", afirmó el exdelantero atlético.