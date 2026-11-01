Ruben Amorim lanza una advertencia a los aficionados del AC Milan pese a la espectacular victoria en el derbi ante el Inter

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Ruben Amorim elogió a su AC Milan tras la revitalizante victoria ante el Inter en el derbi della Madonnina, pero advirtió a los aficionados de que aún quedan momentos difíciles por delante. El entrenador quedó encantado con la reacción del equipo después de una decepcionante derrota entre semana, en un partido en el que el regreso de jugadores clave tuvo un gran impacto.

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El derbi da una alegría al Milan

Amorim vivió un revitalizante primer Derby della Madonnina al frente del Milan, que logró una victoria crucial ante el Inter. El entrenador estaba sometido a una enorme presión tras la decepcionante derrota en casa por 4-2 ante el Bolonia de apenas unos días antes, pero su equipo respondió con contundencia.

Diego Moreira fue decisivo: marcó de falta y dio dos asistencias para establecer una ventaja de 2-0 en los primeros 10 minutos. Christian Pulisic y Adrien Rabiot también vieron puerta y pusieron al Milan al mando. El Inter reaccionó con un cabezazo de Alessandro Bastoni tras un córner de Hakan Calhanoglu. Sin embargo, el rival apenas inquietó a Mike Maignan en la portería del Milan, y el equipo de Amorim se llevó el derbi.

Amorim advierte a la afición

Pese a las escenas de alegría tras el pitido final, Amorim se apresuró a rebajar las expectativas. El técnico del Milan reconoció la importancia del resultado, pero recordó a la afición que el equipo todavía está en construcción.

«Hubo muchas cosas que me gustaron. Empezamos muy bien. Son muy fuertes por alto, pero cambiamos nuestra forma de afrontar el partido. Creo que estamos mejorando respecto a otros encuentros», declaró Amorim a DAZN.

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«No fue un partido increíble, pero sí una noche increíble para nuestra afición. Era importante ganar después del miércoles para poder seguir adelante», añadió Amorim, antes de lanzar un mensaje de cautela: «Es una noche increíble, pero también tendremos malos momentos».

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Los jugadores que regresaron marcaron la diferencia

En el duelo táctico, el técnico del Inter, Cristian Chivu, sorprendió con una formación 3-4-2-1 en la que situó a Petar Sucic y Andy Diouf por detrás del único delantero, Marcus Thuram. Sin embargo, fueron los jugadores que regresaron al Milan quienes acabaron marcando el desarrollo del encuentro.

Amorim recuperó para el once inicial a Mario Gila, Moreira y Rabiot después de que se perdieran la derrota ante el Bolonia, y los tres tuvieron un impacto inmediato. El entrenador también destacó la calma que aportó Luka Modric con el balón en la segunda parte.

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«Noté que el equipo estaba enfadado por el último resultado, pero tenemos que ser muy sinceros: Gila, Moreira y Rabiot marcaron una gran diferencia en el partido», explicó Amorim. «En la segunda parte mantuvimos la posesión del balón, estuvimos muy bien en ese aspecto y Luka Modric ayudó mucho».

La lucha por el título de la Serie A sigue muy abierta

La crucial victoria en el derbi ha impulsado al Milan hasta la cuarta posición de la clasificación de la Serie A. Suma ya 21 puntos en sus primeros 10 partidos de liga, lo que alivia la presión sobre Amorim.

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Además, el triunfo lo deja a solo cuatro puntos de la Lazio y el Inter, que lideran la clasificación en este inicio de temporada. La atención se centrará ahora en Europa, donde el Milan prepara su próximo compromiso. Recibirá al Ferencvaros en la Europa League con el objetivo de conseguir otra victoria importante ante su afición.