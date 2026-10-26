Ruben Amorim, entrenador del AC Milan, evita hablar del Balón de Oro mientras el equipo, mermado por las lesiones, se centra en salir airoso ante el Bolonia

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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, se mostró desafiante tras la trabajada victoria de su equipo por 2-0 ante el Udinese y prefirió centrarse en la fortaleza del grupo antes que en los elogios individuales. Pese a una crisis de lesiones cada vez mayor, el técnico portugués guio al Milan hacia tres puntos vitales que le permitieron mantener su impulso en la Serie A.

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El colectivo por encima de la gloria individual

Tras una noche exigente en Udine, a Amorim le preguntaron por la próxima ceremonia del Balón de Oro. Sin embargo, el entrenador del Milan no estaba de humor para hablar de un premio individual, especialmente ante un calendario agotador que está pasando factura a sus jugadores. Las numerosas bajas han dejado al equipo justo de efectivos, de modo que cada victoria liguera da fe de su resistencia colectiva.

«No tengo ni idea. Si no es un jugador del Milan, no me interesa», declaró Amorim a DAZN cuando le preguntaron quién podría llevarse el prestigioso trofeo. Su rechazo a hablar del tema dejó claro que solo le preocupa el estado de sus jugadores a corto plazo. «Estoy pensando en quién sobrevivirá para volver a jugar dentro de dos días. Si no es un jugador del Milan, de todas formas no me importa», añadió.

La cantera, una solución ante la crisis de lesiones

La escasez de jugadores del primer equipo ha obligado a Amorim a recurrir a la cantera, y el técnico portugués no tardó en elogiar la aportación de los más jóvenes de su plantilla. Subrayó que, aunque ganar sigue siendo la prioridad, también siente la responsabilidad de garantizar el futuro del club. Su incorporación al equipo se ha convertido en una necesidad, más que en un lujo, mientras la enfermería de Milanello sigue llenándose.

«Creo que es imposible con este calendario ahora mismo… Todo el mundo tiene lesiones. Así que todos los jugadores tienen que ser leídos. Mi trabajo no consiste solo en ganar, sino también en garantizar un futuro para el Milan. Tenemos muchas lesiones y estos jugadores me han demostrado que están preparados para soportar la presión de jugar en este club. Estoy muy contento; cuando están en el campo, yo soy el responsable y quiero que les vaya bien», afirmó Amorim.

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Orgulloso del rendimiento pese a las limitaciones para entrenar

Amorim también explicó lo difícil que resulta preparar los partidos cuando el calendario apenas deja tiempo para entrenar sobre el césped. El técnico admitió que gran parte del trabajo táctico se hace ahora en el aula, en lugar de sobre el terreno de juego. El análisis de vídeo se ha vuelto imprescindible para corregir errores de partidos anteriores, aunque no sea la forma ideal de transmitir su filosofía.

«Tenemos que trabajar en muchas cosas. Pero estoy orgulloso porque no tuvimos tiempo para trabajar en lo que salió mal en el último partido. Prácticamente no tuvimos oportunidad de trabajar sobre el campo, solo mediante vídeos. A decir verdad, en las últimas semanas prácticamente no hemos entrenado, así que estoy muy orgulloso», señaló.

Se acerca la semana del derbi mientras aumentan las bajas

Tras dos victorias ligueras consecutivas, el Milan afronta ahora una semana de derbi muy exigente que pondrá a prueba la fortaleza y el fondo de armario de la plantilla. Las recientes bajas de Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira se suman a las de Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze y Filippo Terracciano. Sin compromisos europeos, el Milan disputará un partido de liga entre semana contra el Bolonia antes del Derby della Madonnina del sábado frente al Inter.