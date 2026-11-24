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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, ha enfriado los rumores sobre el posible fichaje de Goncalo Inacio, defensa estrella de su antiguo club. Pese a las especulaciones que sitúan al capitán del Sporting CP en San Siro, el técnico portugués insiste en que cuenta con suficientes opciones en defensa.

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Amorim descarta reencontrarse con Inacio

El recién nombrado entrenador del Milan se ha apresurado a desmentir las informaciones según las cuales pretende llevar a Inacio a la Serie A en el próximo mercado de fichajes de enero. Se había especulado mucho con la posibilidad de que Amorim recurriera a la relación que mantiene con el central de 25 años para reforzar la defensa del Milan, especialmente por la condición del jugador como uno de los defensas jóvenes más regulares de Europa.

Aunque elogió al jugador al que ayudó a crecer durante su exitosa etapa en Lisboa, dejó claro que el fichaje del capitán del Sporting a mitad de temporada no figura por ahora en los planes del gigante italiano. «No, eso no es cierto. Goncalo no llegará», declaró Amorim a Sport TV, según recoge O Jogo. «Es un gran jugador, tuve el placer de trabajar con él. Tenemos a [Strahinja] Pavlovic y a [Sankhoun] Diawara, un joven que llegó de la segunda división francesa y está rindiendo bien. Tenemos que seguir adelante y pensar en otros jugadores para otras posiciones».

El obstáculo económico y la situación contractual

Fichar a Inacio siempre iba a suponer una operación económica compleja para cualquier pretendiente. El internacional portugués tiene contrato con el Sporting hasta 2030, y cualquier club que quisiera evitar una negociación probablemente tendría que abonar su elevada cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Esa valoración sitúa al Sporting en una posición sólida para retener a su capitán, salvo que reciba una oferta irresistible.

En lo que va de temporada, Inacio ha seguido demostrando por qué está tan valorado, con 15 partidos disputados y un gol para el Sporting. Su regularidad en el centro de la defensa ha ayudado al equipo a mantener su competitividad en las competiciones nacionales y europeas. Para el Milan, gastar una suma tan importante en un defensa cuando Amorim se ha mostrado satisfecho con los jugadores que ya tiene supondría alejarse de la política de fichajes disciplinada que prefieren los propietarios del club.

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La estrategia del Milan para enero

Aunque el fichaje de Inacio parece descartado, se espera que el gigante italiano siga activo en el mercado de invierno para reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, en lugar de realizar fichajes precipitados, la directiva se centra en incorporaciones bien meditadas. Gerry Cardinale, fundador de RedBird, insistió recientemente en que cada movimiento responderá a un objetivo claro.

«Hay que ser disciplinado. No puedes lanzarte a hacer algo sin pensarlo. Lo único que ocurrirá mientras yo sea propietario es que, cada vez que acudamos al mercado de fichajes, jugaremos para ganar. Esa es la idea. Es la idea que expresé a principios de este año. Así que, si hacemos un movimiento en cualquier mercado de fichajes, en enero o en junio, será un movimiento importante», señaló Cardinale sobre la complejidad de los fichajes de invierno.

El Milan se prepara para incorporar a un nuevo responsable de fútbol

Con el mercado de invierno cada vez más cerca, es probable que el Milan centre su atención en refuerzos para el centro del campo o las bandas. Sin embargo, antes de que llegue cualquier fichaje a San Siro, el club se dispone a realizar un movimiento importante en sus despachos. El Milan está a punto de cerrar la incorporación de Markus Krosche, que asumirá el puesto de nuevo director de fútbol del club una vez se ultimen los detalles.