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Ruben Amorim ha admitido que, aunque ganar el Scudetto sigue siendo un objetivo concreto para el AC Milan, el club debe ser realista respecto al tiempo que requiere un proyecto así. El técnico portugués condujo al Milan a una victoria crucial ante su rival, el Inter, la cuarta consecutiva del equipo en la Serie A.

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Las aspiraciones al Scudetto

Amorim no pudo ocultar su satisfacción tras ver cómo su Milan desmantelaba al Inter en un derbi de la Madonnina de gran trascendencia. Pese a la euforia por la victoria, Amorim se apresuró a moderar las expectativas sobre una lucha inmediata por el título. Aunque el propietario Gerry Cardinale ha fijado objetivos claros para la dirección del club, el entrenador portugués cree que construir un equipo campeón es un proceso gradual que no se puede acelerar. Pidió a la afición y a los medios que fueran honestos sobre el camino que recorre el club en esta nueva etapa.

«Cardinale nos marcó un objetivo, pero lo importante es ganar estos partidos. Las cosas no van a cambiar en un mes, en dos meses ni en un año. Hace falta tiempo, pero también noches mágicas como esta. Esta victoria no cambiará nuestra situación. ¿El Scudetto? Es posible, pero no sé cuándo. Tenemos que ser honestos. La gente no es tonta: entiende y ve que este equipo está mejorando», declaró Amorim a Sky Sport Italia.

La disciplina táctica, clave en el triunfo en el derbi

El entrenador del Milan elogió la fortaleza mental de su plantilla, especialmente por el poco tiempo de recuperación tras el partido de entre semana. Amorim destacó la concentración de sus jugadores desde el pitido inicial y señaló que pronto tuvo la sensación de que podían lograr un resultado positivo.

«Es especialmente importante después del partido del miércoles. Queríamos celebrarlo aún más. Estoy orgulloso de lo que han conseguido los chicos con tan poco descanso después del Bolonia. Estoy contento y orgulloso», afirmó.

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«Siempre intento interpretar lo que me transmite el equipo, pero desde el principio tuve la sensación de que éramos competitivos. El equipo estaba concentrado y tranquilo, y por eso siempre tuve confianza».

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El rendimiento de los jugadores y la solidez defensiva

Aunque figuras como Christian Pulisic, Luka Modric y Adrien Rabiot acapararon los titulares por su aportación creativa, Amorim quiso repartir el mérito entre toda la plantilla. Elogió en particular la contribución defensiva de quienes han dado un paso al frente recientemente y subrayó que el esfuerzo colectivo es lo que hace competitivo al equipo. La posibilidad de dar descanso a jugadores como Matteo Gila sin perder cohesión fue una de las principales conclusiones para el cuerpo técnico.

«No son solo esos tres jugadores. Me gusta la concentración de todo el equipo, como la de Pavlovic y De Winter y la forma en que saltaron al campo. También están Rabiot, Pulisic y Moreira, pero todos estuvimos muy bien», declaró.

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Compromiso total en el vestuario del Milan

En la rueda de prensa también se abordó la relación entre el entrenador y el vestuario. Amorim descartó cualquier insinuación de fricciones y afirmó que siente el pleno respaldo de sus jugadores por el esfuerzo que muestran sobre el terreno de juego. Para el extécnico del Sporting CP, ese esfuerzo total del grupo es el único requisito para contar con todo su apoyo y su protección públicamente.

«Lo están dando todo y es lo único que les pido. Por eso siempre me tendrán a su lado y contarán con mi protección mientras sigan dándolo todo. A veces ganaremos, a veces perderemos y a veces jugaremos mal, pero están trabajando mucho. ¿Si están con el entrenador o no? No lo sé, lo siento así. Lo que sí sé con certeza es que estoy al cien por cien con mis jugadores, porque en el campo lo están dando todo», concluyó Amorim.