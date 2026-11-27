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El Milan remontó en la segunda parte para imponerse 4-2 al Olympiacos en Grecia y reavivar su campaña en la Europa League. Tras ver cómo Omari Hutchinson desarbolaba al equipo local en 15 minutos, Ruben Amorim restó importancia a sus propios ajustes tácticos.

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Hutchinson inspira una remontada espectacular en Grecia

Hutchinson marcó un gol y dio dos asistencias para llevar al Milan a la victoria ante el Olympiacos en un vibrante duelo de la Europa League . El Milan remontó dos goles en contra para lograr un triunfo vital y mantener vivas sus opciones en Europa.

Con 2-0 en contra tras un gol en propia puerta de Mike Maignan y un magnífico tanto de Jota Silva, el Milan parecía abocado a otra derrota perjudicial. Hutchinson inició la remontada en el minuto 56: recibió el balón cerca del centro del campo, avanzó, recortó hacia dentro y disparó con calma al palo largo.

Siete minutos después, el extremo asistió a Alphadjo Cisse para el empate y, en el minuto 71, generó la ocasión que el suplente Christian Pulisic culminó de volea para adelantar al Milan. Diego Moreira sentenció el 4-2 en el tiempo añadido con un gol al contragolpe en el que participó Pulisic.

Amorim atribuye todo el mérito a Hutchinson

Tras el pitido final, Amorim restó importancia a sus propios ajustes tácticos e insistió en que el talento individual de Hutchinson decidió el encuentro.

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«Yo no cambié el partido», declaró ante los periodistas el exentrenador del Manchester United. «[Goncalo] Ramos salió porque tenía dolor, así que fue un cambio normal. Hutchinson cambió el partido más que yo. Lo que cambió todo fue el primer gol».

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Amorim dejó claro que una actuación tan influyente no le sorprendía y retó al extremo a mantener ese nivel. «Siempre espero esto de él», añadió. «Tiene potencial para hacer mucho más. Tiene talento, como otros jugadores de la plantilla, pero lo que cuenta es la cabeza».

El Milan evita un dato histórico adverso en Europa

La victoria llegó en un momento crítico para uno de los favoritos de la competición, que había perdido tres de sus cuatro primeros partidos de la fase de liga. Los dos goles encajados en Grecia también dejaron un dato preocupante: según confirmó Opta, el Milan ha recibido al menos dos goles en tres encuentros europeos consecutivos por primera vez en la historia del club. Pese a esos problemas defensivos, Amorim cree que la remontada puede marcar un punto de inflexión para su plantilla.

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«Sin duda cambia nuestro futuro», afirmó. «Lo hicimos bien en la segunda parte, pero volvimos a cometer muchos errores y tenemos que mejorar. Nos queda mucho por hacer para convertirnos en un equipo muy fuerte, pero tenemos espíritu. Esto es el comienzo de algo. Para creerlo, hay que verlo. Hoy vimos que remontamos dos goles en contra y ganamos 4-2. Nuestra confianza crecerá».

El Milan busca dar continuidad a la victoria

Los tres puntos sitúan al Milan en el 20.º puesto de la clasificación de la Europa League, con seis puntos en cinco partidos de la fase de liga. Aunque todavía le queda mucho por hacer para asegurar su clasificación, el resultado da un impulso muy necesario a su campaña europea.