El Milan recibió una sonora bofetada europea, tras caer de forma sorprendente en su propio estadio ante el Ferencváros húngaro por dos goles a cero, un resultado que desató la ira de su entrenador portugués Rúben Amorim, quien no ocultó su malestar por el rendimiento de sus jugadores y les dirigió duras críticas, exigiéndoles más humildad, concentración y asunción de responsabilidades.

El Milan esperaba capitalizar su valiosa victoria sobre su rival, el Inter, en el derbi de Milán (3-1), para prolongar sus resultados positivos y recuperar el equilibrio en la Europa League, pero el equipo ofreció una imagen decepcionante y encajó una nueva derrota que complica aún más su situación en el torneo.

Amorim introdujo cambios en su once inicial respecto al enfrentamiento del derbi, ya que solo cinco jugadores mantuvieron sus puestos en la alineación: Ramos, Rabiot, Musah, De Winter y Diawara, pero las modificaciones no lograron el efecto esperado, y el equipo apareció totalmente lejos de su nivel.

La ira del técnico portugués aumentó con el bajón de rendimiento de sus jugadores, lo que le llevó a mandar a calentar a Moreira y Christian Pulisic en el descanso, antes de que el delantero haitiano Lenny Joseph se encargara de sentenciar el encuentro con dos goles en los minutos 52 y 66, aprovechando un grave error defensivo del belga Koni De Winter.

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Tras el partido, De Winter no encontró explicación a lo sucedido, reconociendo que su equipo volvió a sufrir una pérdida de concentración, y dijo: «Son momentos en los que volvemos a perder la concentración. Hoy nada funcionó bien, y no puedo explicarlo. Es cuestión de mentalidad, de la manera en que afrontamos los partidos y de nuestro estilo de juego. Este es nuestro punto débil».

Amorim pierde los nervios: no estábamos preparados para jugar al fútbol

Por su parte, Amorim lanzó un claro ataque contra sus jugadores durante sus declaraciones tras el encuentro, afirmando que el equipo no estaba preparado para disputar el partido, y que lo ocurrido refleja un problema que va más allá de los aspectos técnicos.

El técnico portugués afirmó: «No hay explicación, y no sé qué decir, sobre todo respecto a la primera parte. No recuerdo que hayamos ofrecido una primera parte tan mala antes. Es cuestión de ambición y concentración, ya que le regalamos ocasiones al rival y cometimos errores ingenuos».

Y añadió: «No estábamos preparados para jugar al fútbol esta noche. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que ocurrió. Simplemente, no estábamos listos para pasar del partido del derbi a un torneo diferente. Cuando vistes la camiseta del Milan, asumes una gran responsabilidad, y no puedes presentarte de esta manera».

Amorim prosiguió asumiendo su responsabilidad, diciendo: «Quizás yo tampoco logré asegurarme de que el equipo estuviera listo para saltar al terreno de juego. No estamos preparados para competir en dos frentes, la Serie A y la Europa League. Tenemos que trabajar en nuestra visión del fútbol y en nuestro enfoque de los partidos. No hay excusas, y no tengo nada que decir».

Y continuó: «Normalmente encuentro muchas palabras para defender a mi equipo, pero no esta vez. Tenemos que tener más humildad y entender lo que ocurrió. Quizás cometí un error durante los dos últimos días, pero el problema no es solo mental. Este equipo sufrió problemas similares la temporada pasada, y tenemos que encontrar una solución».

El técnico portugués no se detuvo en la crítica al rendimiento colectivo, sino que dirigió un mensaje directo a sus jugadores, citando al defensa Strahinja Pavlović, a quien consideró un modelo de esfuerzo y compromiso en los entrenamientos.

Y dijo: «No estábamos preparados, y nos faltó coraje. Cuando no ganamos, tenemos que dar lo máximo de nosotros para cambiar la situación, y eso es lo que no hicimos. Todos deben entrenar como Pavlović, pues él está dispuesto a dar todo lo que tiene en los entrenamientos y ofrece un ejemplo a seguir».

Cerró sus declaraciones subrayando que la ausencia de algunos jugadores del once inicial no representa una justificación para el bajón, y agregó: «A veces los jugadores enfrentan dificultades cuando no forman parte del once inicial, pero no hay lugar para las excusas. Deberíamos haber ganado incluso con los jugadores que comenzaron el partido».

Una crisis europea amenaza las aspiraciones del Milan

La derrota colocó al Milan en una situación difícil, tras caer el equipo al puesto 28 con 3 puntos, según la clasificación recogida en el informe, después de sufrir tres derrotas en cuatro partidos, frente a una única victoria sobre el Salzburgo austriaco por 4-0.

El conjunto italiano había perdido en la jornada inaugural ante el Benfica portugués (2-0), para luego caer ante el Bournemouth inglés por tres goles, antes de recuperar algo de confianza con su victoria sobre el Salzburgo, pero la última derrota reavivó los interrogantes sobre su capacidad de competir a nivel europeo.

En contraste, el Ferencváros prolongó sus destacados resultados, elevando su cuenta a 12 puntos, para ocupar el segundo puesto por detrás del líder Bournemouth por diferencia de goles, tras lograr su cuarta victoria consecutiva.

Así, la gran victoria en el derbi de Milán pasó de ser un punto de partida para recuperar la confianza a convertirse en un mero recuerdo, después de que la derrota europea revelara problemas más profundos dentro del equipo, que Amorim está ahora obligado a abordar rápidamente antes de que la crisis se agrave.