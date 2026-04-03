رسmiamente.. Italia decide el futuro de Gattuso tras la decepción del Mundial

La Federación Italiana de Fútbol anunció que el entrenador Gennaro Gattuso puso fin a su contrato con la federación de mutuo acuerdo, tras no lograr la clasificación al Mundial 2026.

En el comunicado emitido hoy, viernes, se indicó que Gattuso y la federación alcanzaron un acuerdo conjunto para rescindir el contrato.

Gattuso asumió el cargo de seleccionador de Italia en sustitución del técnico Luciano Spalletti en junio de 2025, pero no pudo cumplir la misión principal de devolver al equipo a la Copa del Mundo.

La Federación Italiana agradeció a Gattuso y a su cuerpo técnico el “compromiso y la pasión” que mostraron durante los últimos nueve meses, deseándoles “éxitos en su próxima trayectoria profesional”.

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La selección italiana no logró clasificarse al Mundial por tercera vez consecutiva, tras perder la final del repechaje ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis el martes por la noche.

El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, también anunció su dimisión tras este fracaso, junto con la dimisión del director de la selección, Gianluigi Buffon.

Está previsto que la selección italiana dispute dos partidos amistosos en junio, pero es poco probable que se nombre a un nuevo entrenador antes de entonces, especialmente porque la elección de un nuevo presidente de la federación se celebrará ese mismo mes.

¿Qué dijo Gattuso sobre su salida?

Por su parte, Gattuso dijo: “Con el corazón apesadumbrado, y tras no haber alcanzado el objetivo que nos fijamos, considero que mi experiencia al frente de la selección nacional ha llegado a su fin”.

Añadió: “La camiseta ‘azzurra’ es lo más valioso en el fútbol, y por ello es correcto facilitar de inmediato las futuras evaluaciones técnicas”.

Continuó: “Quisiera agradecer al presidente Gabriele Gravina, a Gianluigi Buffon y a todos los trabajadores de la federación por la confianza y el apoyo que siempre me brindaron. Fue un honor para mí dirigir a la selección nacional y hacerlo con un grupo de jugadores que mostraron compromiso y sentido de pertenencia a esta camiseta”.

Y concluyó la exestrella italiana: “Pero mi mayor agradecimiento es para la afición, para todos los italianos que en los últimos meses no han dejado de mostrar su amor y apoyo a la selección nacional. El color azul permanecerá siempre en mi corazón”.